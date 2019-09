Declaración de Emergencia climática en Chiclana

Todavía tenemos presente las devastadoras escenas que hemos visto hace unos días en las comunidades de Valencia, de Murcia, de Castilla la Mancha y de Andalucía. El caos provocado por la DANA, la gota fría, ha sido brutal: miles de personas evacuadas, cientos de personas rescatadas, desbordamientos de ríos, poblaciones anegadas, calles cubiertas de lodos, roturas de presas, poblaciones aisladas, carreteras cortadas, servicios públicos paralizados… y siete personas fallecidas.

Esto es, de una manera u otra, una manifestación de las consecuencias del Cambio Climático, de la Emergencia Climática en la que nos hallamos.

Estas evidencias, como muchísimas otras, nos recuerdan que la Crisis Climática no es una hipótesis sino una realidad. Una realidad ante la que no podemos quedar impasibles. Una realidad a la que nos tenemos que adaptar, pero contra la que tenemos que luchar para que no siga agravándose.

Nuestros gobernantes tienen que estar a la altura de las necesidades de este momento. Por eso, le hemos pedido a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Chiclana que, en el Pleno del próximo día 26, aprueben la Declaración de Emergencia Climática que le hemos presentado u otra similar.Hemos instado a toda la Corporación a que la aprueben con el mayor consenso político posible y que este asunto lo mantengan al margen de la pugna partidista. Nos gustaría que se aprobase por unanimidad, al igual que sucedió con la Ley Andaluza 8/2018 de Cambio Climático.

Por ello, para que se escuchen nuestras voces, dentro de la semana de movilización mundial por el Clima, hemos convocado una concentración el viernes 27, a las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Será una jornada festiva y lúdica en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo. Se lo debemos a las generaciones venideras de chiclaneras y chiclaneros a los que tenemos la obligación, legal y moral, de legar un Medio Ambiente en el que puedan crecer y del que puedan disfrutar como los hicimos nosotros. No es un asunto exclusivamente local, pero estamos convencidos que el futuro de Chiclana, del planeta, está en nuestras manos. Y ese futuro depende de lo que hagamos ahora.