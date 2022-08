Dani Martín pondrá el broche final a la V edición de Concert Music Festival

Este domingo habrá que entrar en Concert Music Festival con Zapatillas para poder bailar y saltar sin límites con las canciones más exitosas de Dani Martín durante su etapa en El Canto del Loco. El exitoso cantante aterriza de nuevo en Sancti Petri para revolucionar la última noche de conciertos en Concert Music Festival.

Lo hará con su nueva gira, Qué caro es el tiempo, un tour que no es apto para nostálgicos ni melancólicos ya que viajará en el tiempo para regresar a los éxitos de una de las bandas más importantes en el panorama nacional.

El artista repasará muchas de las canciones que compuso durante su actual etapa en solitario pero también volverá a cantar aquellos temas que tanto hemos cantado y que siguen haciéndonos felices.

Tras recorrer España y América con su flamante gira Grandes éxitos y pequeños desastres en 2018, donde congregó a más de 400.000 espectadores, Dani Martín no ha querido perderse su tradicional cita en el Poblado de Sancti Petri y regresa con muchas ganas.

Después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, no tenía sentido que la gira se llamara Lo que me dé la gana. Su público se merecía reencontrarse con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices, y cantarlo todo a pleno pulmón.