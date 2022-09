Cs pide un apartado especial de accesibilidad en el nuevo PGOU

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana ha empezado con varias dificultades tras interponerse varios recursos en todas las fases del procedimiento hasta ahora. La empresa adjudicataria se ha comprometido a tener listo el documento de avance en ocho meses, aunque numerosos colectivos plantearán distintas propuestas que deberán tenerse en cuenta para evitar nuevas trabas en su puesta en marcha.

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, a través de su portavoz, María José Batista, ha planteado incluir un apartado especial de Accesibilidad sobre movilidad universal y segura que contemple un Plan de eliminación de barreras arquitectónicas y sensoriales en el término municipal.

“No debemos dejar pasar la oportunidad de hacer un PGOU más humano, inclusivo y accesible”, declara la portavoz de Cs, quien sostiene que la movilidad debe ser sostenible pero también accesible para todas las personas “y esto incluye a las personas que van en silla de ruedas, ciegas, con dificultades para andar, con alguna discapacidad física no visible o alguna limitación intelectual o sensorial porque todas tienen el mismo derecho a moverse de forma segura y cómoda por su ciudad”. Por ello, Ciudadanos pide que se tenga en cuenta esta solicitud para la redacción del Plan General y se pone a disposición del equipo de Gobierno para aportar ideas y medidas para un PGOU “lo más participativo, accesible e integrador posible para todos los chiclaneros y chiclaneras”.

En opinión del grupo Cs, el último PGOU que se redactó -y fue tumbado- es “poco ambicioso” en cuanto a eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, mencionándose solo de forma general en referencia a la “optimización del patrimonio dotacional existente”. Por ello, espera que el Gobierno municipal tenga en cuenta su reivindicación “porque supondría mejorar la calidad de vida muchos chiclaneros y avanzar como ciudad y destino turístico accesibles”.

La portavoz de Cs apunta algunos elementos de ayuda a la movilidad que se pueden incorporar “desde ya” de forma sencilla en actuaciones previstas como semáforos con sonido, carteles informativos en braille, pasos de cebras con pictogramas y recorridos con texturas en el suelo.

Batista apoya las labores que el Ayuntamiento está desarrollando para la eliminación de barreras arquitectónicas en el centro, “pero son actuaciones puntuales e insuficientes” y la dimensión de Chiclana requiere de un Plan integral que englobe todo el municipio y defina un mapa de actuaciones estructuradas por zonas y grado de prioridad. “Las personas con alguna discapacidad, temporal o permanente, deben sentirse integradas y seguras moviéndose por Chiclana más allá de las principales calles del centro, algo que no sucede en la actualidad y todos lo sabemos”.

Este mapa para eliminar barreras y prevenir la creación de otras nuevas podría tener en cuenta: aceras estrechas, pendientes pronunciadas, escaleras, obstáculos urbanos en la acera, reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, barreras en edificios de interés público o espacios comunes de edificios privados, zonas de paso demasiado estrechas, puertas que no cumplan con la anchura mínima, barreras en el transporte público o transporte público no adaptado, etc.