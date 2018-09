Costa Sancti Petri continúa el proceso judicial contra los conciertos en el poblado

Una vez concluidos los eventos celebrados en torno al Concert Music Festival Sancti Petri durante el verano, los representantes de la Asociación de Vecinos Costa Sancti Petri han hecho balance de las medidas emprendidas frente a esta iniciativa, recordando que durante el pasado mes de junio dicha asociación, a la que se sumaron diversos vecinos a modo particular, presentó una denuncia en los juzgados de la localidad al entender que las acciones que se estaban llevando a cabo, como la habilitación de los aparcamiento o los eventos celebrados, podían ir en contra de la normativa existente en cuanto a protección del medio ambiente o en relación a la legislación vigente sobre contaminación acústica, entendiendo en este sentido que dichos incumplimientos podían incurrir incluso en algún tipo penal.

Según los representantes de la asociación, dichas medidas se llevaron a cabo antes de que diera comienzo el festival con el objetivo de conseguir alguna medida cautelar de suspensión o informes técnicos desfavorables, algo que finalmente no sucedió, lo que dio lugar a la celebración del evento.

Ahora, desde el colectivo vecinal entienden que el juzgado, al igual que ellos, no descarta la posibilidad de existencia de delito penal, "ya que no se realiza un archivo definitivo de la denuncia, sino que lo resuelve como un archivo provisional", explican. Además pide expediente completo al Ayuntamiento, algo que para la asociación es una buena noticia, ya que muchos de los documentos relevantes no nos han sido facilitados, al igual que le ha sucedido a una asociación ecologista local que también los habían solicitado", manifiestan.

Por otra parte, desde la asociación se explica que en estos momentos "hemos acudido a la vía del Contencioso Administrativo, que, aunque más lenta y costosa, es la que puede defender nuestros derechos como ciudadanos respecto a nuestra salud y nuestro bienestar frente a las agresiones medioambientales de las que hemos sido testigos".

Asimismo, la asociación vecinal recuerda que "nuestras acciones no están dirigidas en contra de la celebración de conciertos en Chiclana en general, sino en contra de la celebración de actos de la magnitud del Concert Music Festival o similares y su prolongación en forma de discoteca ruidosa al aire libre con horarios de hasta las cinco de la madrugada en Sancti Petri, enclave para el que siempre hemos pedido un espacio de uso público y compatible con la naturaleza", concluyen.