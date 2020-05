–¿Cuáles han sido las secuelas en el sector empresarial tras más de dos meses de estado de alarma?

–Esta moratoria de la actividad laboral nos ha hecho madurar aún más, por un lado nos ha obligado a una situación de standby que va a repercutir negativamente en los números de todas nuestras empresas y por otro lado nos ha dado un empuje en el avance con las tecnologías de la información por las formas de comunicación y de interacción entre nuestras empresas con proveedores y clientes que la Asociación tenía ya muy entrenado con la Confederación de Empresarios y la Federación de Comercio de Cádiz (Fedeco). Las empresas a día de hoy tienen una gran incertidumbre sobre si las decisiones que han tomado van a ser dadas por buenas por la administración y si la empresa se va a considerar como el motor desde el que rehacerse o la cartera de la que sacar recursos para invertir en otros temas.

–¿Qué actividad ha sido la más dañada?

–Por supuesto que las que fueron obligadas a cerrar a partir del Real Decreto de estado de alarma han sido las que inmediatamente han visto cambiar su panorama a peor. Lo que ocurre es que el mix empresarial de Chiclana abarca a todos los sectores y en la industria bien sea la relacionada con el metal como la del turismo, con empresas más grandes y con más número de empleados, el efecto se ha notado mucho más.

–¿Qué medidas se han adoptado desde la Asociación de Empresarios de Chiclana para frenar la crisis sanitaria?

–Pues la verdad es que ha sido un maremágnum de medidas sobre cómo actuar ante una situación desconocida, desde el primer día hemos estado a disposición del asociado 24 horas al día. Primero para resolver consultas, casi 700, y posteriormente para asesorar en temas tan relevantes como los ERTEs o las herramientas financieras de total garantía o los ICOS, que por cierto ayudas que en gran medida se ha quedado cortas. Esto también fue evolucionando con el tiempo. Los primero días las dudas eran sobre la movilidad en los vehículos con movimientos interprovinciales y sobre si podían atender a clientes y tener las puertas abiertas al público. Luego nos centramos en los ERTEs. Nosotros hemos recomendado ERTEs de fuerza mayor. Esta herramienta es el testimonio de que la empresa chiclanera ha hecho todo lo posible para mantener el empleo, no actuando de manera indiscriminada, todo lo contrario intentando mantener los empleos hasta última hora, pero necesitábamos un paréntesis donde la plantilla que no podía producir no fuese un lastre ante esta situación. También estamos poniendo a disposición de las empresas mascarillas y pantallas, con la colaboración de la Escuela de Ingenieros y Titania, de la Delegación de Fomento y del equipo de Markets de Jesús Merchán a quienes estaremos siempre agradecidos por la inestimable aportación de más de 600 entregas hasta el momento.

–¿Han recibido la suficiente cobertura por parte de las administraciones en esta situación de crisis?

–La administración central, el mando único, no ha estado a la altura de las circunstancias. Está legislando desde la ideología, tomando decisiones repentinas en muchos casos indecisas, recuerdo ese domingo a las 23:45 un BOE publicado en el que se prohibía el trabajo en la construcción cuando el turno de noche entraba a trabajar 15 minutos más tarde, abusando de los tiempos de reacción de las empresas y tomando decisiones que nos perjudican sin tener en cuenta a la patronal y me gustaría recalcar que somos los más interesados en que esta pandemia acabe lo antes posible, conscientes de que la salud y la seguridad de las personas es lo primero, es por eso que en todo momento hemos estado ofreciendo nuestro apoyo. Hemos sido consecuentes con una situación de alarma pero a la vez hemos tenido mucha paciencia y tragado mucha saliva. Nos merecíamos más respeto. En el ámbito local para nosotros la unanimidad que hubo en el pleno sobre la tasa consorcial de la basura ha sido celebrada y bienvenida así mismo la exoneración, disminución y aplazamientos de tasas para las empresas afectadas por el cierre. Hemos celebrado eso y la puesta en marcha de peticiones nuestras ya antiguas y que el ayuntamiento ha tenido a bien acometer aprovechando que los usuarios estaban en sus casas y los trabajos se podían hacer a plena luz del día sin molestar a los transeúntes, como la señalización semafórica en el cruce la Venta del Pino en La Barrosa, hemos visto como se está fumigando todos los arboles de la zona y el acondicionamiento del carril bici en esa misma zona junto con los aparcamientos, ese ha de ser el camino cuando se está jugando con el futuro de Chiclana y no de los miembros del pleno. Aquí es donde se ve si una Asociación mira por el bien común o exclusivamente por el de sus miembros.

–¿Cómo ve el futuro empresarial de Chiclana a estas alturas? ¿Con miedo, con optimismo...?

–Mantenemos incertidumbre. Hay empresas cuyos trabajadores vienen a pedirnos anticipos porque las ayudas no les llegan aún. Ha crecido la morosidad. Hay sectores que no terminan de activarse pero hemos de ver el vaso de agua medio lleno y en ese sentido decir que hay un aumento significativo de empresas que han puesto en valor sus productos a través del comercio electrónico obteniendo muy buenos resultados. Hemos de alinearnos y seguir aportando opiniones constructivas para defender la empresa y el empleo, el polígono, la hostelería, el comercio, la construcción y un turismo de primera línea.

–El Urbanismo y el Turismo parecen que juega un papel clave en la recuperación económica.

–Así es. Nuestro turismo es más un sector industrial que un sector servicios y es una locomotora para toda la ciudad. Tenemos que seguir apostando por él facilitándole en estos momentos todo lo que podamos para normalizar la actividad y el aumento de empleo. En cuanto al urbanismo hemos de hacer la reflexión de que no es una cuestión de color partidista, el problema lo tiene Chiclana y todos tenemos que ponernos a disposición del Ayuntamiento en primera instancia y de la Junta posteriormente para ser herramientas facilitadores de un escenario de progreso.

– ¿Cuánto tiempo cree que tendrá que pasar para que los empresarios vuelvan a levantar cabeza?

–Esa variable no podemos despejarla de la ecuación. Cada día surgen noticias como la del pacto firmado para la derogación de la reforma laboral que va a originar problemas a la hora de retomar los niveles de empleo. De todas formas hemos de transmitir optimismo, incrementar el atractivo para que se invierta en Chiclana, fortalecer nuestra presencia en la venta online, mejorar nuestras infraestructuras para abaratar costes y dar confianza a nuestros clientes para que nos vean como colaboradores, como la solución a sus problemas.