El Comité de Seguimiento del Covid-19 celebrada por vía telemática en Chiclana y presidida por el alcalde, José María Román,ha abordado distintos aspectos relacionados con la actual crisis sanitaria y económica, así como posibles medidas a tomar de cara a los próximos días.

Por un lado, en relación a los datos de personas afectadas por coronavirus en el municipio, José María Román ha insistido en que “debemos respetar la decisión de las autoridades sanitarias de no ofrecer datos municipalizados, sino generales de la provincia de Cádiz. Por ello, no conocemos concretamente el número de personas afectadas en Chiclana, que no obstante podrá incrementar en los próximos días con el aumento de los test”. Por su parte, Manuel Rodríguez, gerente del hospital Viamed Bahía de Cádiz, ha aclarado que “hemos tenido varios casos de estudio y de hospitalización de personas de Chiclana, no de fuera del municipio, aunque Chiclana cumple en estos momentos como en el resto de la Bahía de Cádiz con la desescalada". Y Luis Chozas (gerente del hospital Viamed Novo Sancti Petri) ha recalcado que, al caer el turismo a cero, "apenas hemos tenido casos en nuestro centro. Además, hemos hablado con los responsables de los hospitales públicos de la provincia y la caída de casos en los últimos días es significativa”.

Asimismo, se ha abordado la posibilidad de adquirir material sanitario (guantes, mascarillas y test) por parte del Ayuntamiento de Chiclana, que se ha puesto en contactos con distintas empresas del sector. Sin embargo, ante la complejidad administrativa y las dificultades para conseguir dicho material en el mercado, así como a los dictámenes de las autoridades sanitarias, se ha optado por trabajar en este asunto de la mano de los profesionales sanitarios, además de esperar a que se suministre dicho material en las farmacias de cara al momento de salida de la ciudadanía a la calle. Además, desde la Secretaria General del Ayuntamiento se ha aclarado que se trata de un tema que no es competencia municipal, mientras que los representantes de Viamed se han ofrecido para poner a disposición del Ayuntamiento sus proveedores para la adquisición del material necesario para los empleados públicos, así como la donación de parte del material. “Intentaremos hacer todo lo posible, siempre de la mano de los profesionales y que administrativamente pueda hacerse”, ha indicado el alcalde.

Por otra parte, se ha explicado el trabajo que se está desarrollando en la Delegación Municipal de Servicios Sociales, que se ha reforzado con personal de otras áreas como Familia e Infancia y Educación, además de la contratación de un psicólogo, duplicando así el número de trabajadores; así como las gestiones que se están llevando a cabo con las distintas compañías de telecomunicaciones para que aquellos menores que no cuentan con internet en casa puedan disponer de wifi para poder seguir realizando sus trabajos de clase. En este sentido, indicar que desde los centros educativos se ha trasladado un total de 311 solicitudes. “La orden es atender a los menores que necesitan este servicio en la medida de nuestras posibilidades”, ha insistido el alcalde. Por su parte, el jefe del Servicio de Organización y Calidad, José Antonio Domínguez, ha aclarado que “las previsiones no eran tan elevadas, por lo que debería haber un cribado por parte de Servicios Sociales para comenzar a atender a aquellos niños que se encuentran en peor situación”.

Asimismo, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como desde los hospitales concertados de la ciudad han vuelto a desmentir la supuesta llegada de turistas procedentes de otras comunidades autónomas durante la Semana Santa, tal y como se ha reflejado en el número de personas identificadas por Policía Local y Guardia Civil, así como por pacientes atendidos en los centros sanitarios. Asimismo, tal y como ha explicado el vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, los datos de toneladas de residuos recogidos y consumo de agua se han mantenido durante las últimas semanas, bajando incluso en cuanto a la basura durante la Semana Santa. “Ante los bulos e informaciones en redes sociales, se tomaron numerosas medidas y se ha podido constatar que apenas ha habido presencia de personas procedentes de otras comunidades como Madrid”, ha indicado el alcalde. Una cuestión que también ha sido corroborada por el representante del Colegio de Farmacéuticos, quien ha aclarado que, “además de chiclaneros, sí hemos percibido la presencia de vecinos de otros municipios de la Bahía de Cádiz”.

Por último, se han abordados distintos aspectos como la campaña de Mascarilla 19 contra la violencia de género, el convenio entre el Colegio de Farmacéuticos y la Guardia Civil para la identificación de personas mayores que viven solas o el acuerdo entre farmacéuticos y Cruz Roja y Cáritas para facilitar el reparto de medicamentos a personas más críticas y enfermas de distintas patologías. Asimismo, se ha tratado la vuelta de los estudiantes a los centros educativos, sobre todo, con motivo de las clases de refuerzo en verano, o la planificación de todo lo relacionado con las playas y apertura de bares, restaurantes y chiringuitos. En este sentido, el alcalde ha indicado que “hay que esperar que nos dicten las Normas desde el Estado y la Junta de Andalucía para poder actuar nivel local”.