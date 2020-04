“Los trabajadores de Hipotels entrarán en el ERTE de la empresa”, ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román. Ante la problemática surgida en las últimas semanas entre los trabajadores de la cadena hotelera Hipotels por su no inclusión en un ERTE de empresa a los trabajadores fijos no discontinuos, debido a la no apertura en estos momentos de los hoteles, José María Román, se ha puesto en contacto directamente con Juan Llull, dueño de esta cadena hotelera.

“He hablado hace unos momentos con el señor Llull y éste desconocía la problemática de los trabajadores de Chiclana. Una vez que vez que ha tenido conocimiento de esta situación, me consta que ha dado instrucciones precisas para que la situación de ERTE se normalice en los hoteles de Novo Sancti Petri”, ha explicado el alcalde de Chiclana, asegurando que “el objetivo de todos es que las personas estén protegidas ante la situación tan complicada en la que nos encontramos en estos momentos. Por ello, quiero mostrar mi agradecimiento al señor Llull, por ser sensible y atender a todos los trabajadores”.

Román añade que “ahora más que nunca, todos y todas debemos poner todo de nuestra parte para poder llevar y superar este estado de alarma de la mejor forma posible. No podemos perder de vista que el turismo es el principal motor económico de nuestra ciudad y son muchas las familias que dependen de él. Por ello, debemos velar por estas personas y por su futuro, porque eso supone velar por el futuro de todos y todas en Chiclana”, ha expresado el alcalde, asegurando que “haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a las personas que lo necesiten”.