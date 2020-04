El alcalde de Chiclana, José María Román, quiere expresar su “más sincero agradecimiento” a los profesionales de distinta índole, que continúan trabajando durante el Estado de Alarma para que la ciudadanía en general pueda disponer de servicios y productos esenciales en la vida cotidiana. En este sentido, el regidor chiclanero ha hecho mención a profesionales del taxi, así como a transportistas y pequeños comerciantes de establecimientos de primera necesidad, “que siguen al pie del cañón atendiendo a la ciudadanía y haciendo la vida más fácil a chiclaneros y chiclaneras en estos difíciles momentos”. “Aunque se ha llevado a cabo la paralización de buena parte del tejido productivo de la ciudad, existe una serie de profesionales que, dada su importancia, sigue trabajando para atender las necesidades de las personas y, entre ellos, se encuentran los taxistas, transportistas y tenderos”.

Así, en relación al gremio del taxi, el alcalde ha resaltado que “se trata de una labor importantísima, ya que presta un servicio fundamental para que las personas puedan desplazarse a supermercados, a su puesto de trabajo o a centros sanitarios”. “Además, cuentan con el hándicap añadido de mantener un contacto directo con la ciudadanía, para lo cual han intensificado las labores de limpieza y desinfección de sus vehículos, con el objetivo de evitar nuevos contagios”, expresa José María Román, quien añade que, “pese al destacado descenso del número de servicios que están llevando a cabo en estos momentos de crisis sanitaria, fundamentalmente ocasionado por la ausencia de visitantes y de personas que se desplazan hacia zonas comerciales y turísticas del municipio, los taxistas siguen dando la cara y prestando este esencial servicio a la ciudadanía”.

En este mismo sentido, el regidor chiclanero ha destacado la labor que desempeñan los transportistas de Chiclana, “que continúan trabajando intensamente para que no nos falte de nada en los supermercados y establecimientos que continúan abiertos en la actualidad, tales como farmacias, supermercados, pequeños comercios de alimentación, gasolineras o estancos”. “Tanto los autónomos del sector como los trabajadores de empresas de transportes y de mensajería siguen realizando una magnífica labor de cara a que podamos seguir abasteciéndonos de productos y recibir cartas y paquetes, lo cual debe ser reconocido por la ciudadanía, más aún teniendo en cuenta el riesgo que conlleva el transporte de mercancías procedentes de diversos puntos no solo de nuestro país, sino del planeta”, recalca José María Román, quien añade que “agradecemos su esfuerzo para que no nos falte de nada, tal y como podemos comprobar a diario en los supermercados, en los que siempre disponemos de productos esenciales”.

“Y, al igual que sucede con los taxistas y transportistas, quisiera agradecer el esfuerzo y el trabajo que están llevando a cabo autónomos de pequeños comercios de primera necesidad, minoristas del Mercado de Abastos y trabajadores de supermercados y tiendas de barrios, que también continúan al pie del cañón para que la ciudadanía pueda contar con los productos básicos en estos momentos de pandemia”, incide el alcalde de Chiclana. “En estos momentos difíciles, vemos el tesón y el ingenio de numerosos autónomos por facilitar la vida a la ciudadanía, como puede comprobarse con el servicio a domicilio puesto en marcha por numerosos minoristas del Mercado y de otros establecimientos de alimentación. Todo para que aquellas personas que no pueden desplazarse tengan la oportunidad de disponer de los productos que necesitan”, explica. “Sin el esfuerzo de todas estas personas, la situación sería mucho más complicada para los chiclaneros y chiclaneras, pero su esfuerzo y tenacidad hacen que podamos disponer de unos servicios y productos esenciales en el día a día, por lo que no me queda nada más que agradecer su implicación en estos momentos tan complicados”, finaliza.