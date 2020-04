La Policía Local de Chiclana ha interpuesto un total de 95 denuncias por incumplir el Real Decreto de Estado de Alarma a lo largo del pasado puente de Semana Santa, en concreto desde el Miércoles Santo al Domingo de Resurrección. En este sentido, durante esos cinco días, se ha interceptado un total de 1.171 vehículos, así como identificado a más de un millar de personas, la gran mayoría de Chiclana, así como algunas procedentes de otros municipios de la Bahía de Cádiz y de la provincia. De esta forma, además de distintos controles en las carreteras de acceso a la zona de la costa, los agentes de la Policía Local también han procedido a interceptar vehículos y a identificar a personas por las distintas carreteras del término municipal, tanto del casco urbano como de la costa y del diseminado.

“Lo que sí se ha podido comprobar en estos cinco días es que, a pesar de las publicaciones en redes sociales sobre una supuesta llegada masiva de turistas procedentes de otras comunidades, apenas ha habido movimiento alguno de personas de fuera de Andalucía y que la gran mayoría de los desplazamientos por carretera ha sido protagonizado por vecinos de Chiclana, así como de ciudades del entorno”, ha destacado el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera, quien ha añadido que “las imágenes de colas en los supermercados durante los días previos al puente y durante la jornada del sábado han sido propiciadas por el aprovisionamiento de productos de primera necesidad por parte de vecinos de nuestra ciudad”.

El edil señala que durante la jornada del Miércoles Santo, fueron interceptados más de 500 vehículos por las carreteras de Chiclana, mientras que el número de denuncias por no justificar los desplazamientos ascendió a 27. Y en la jornada del Jueves Santo el número de vehículos interceptados fue de 360, con un total de 24 denuncias, una de las cuales de una persona procedente de Madrid, mientras que el resto fue a vecinos de Chiclana y municipios de la Bahía de Cádiz. Por otro lado, indica que el Viernes Santo, día en el que no abrieron los supermercados, estancos y farmacias (salvo las de guardia), el número de desplazamientos descendió considerablemente, interceptándose un centenar de vehículos e identificándose a 71 personas, mientras que el número de denuncias por incumplir la norma ascendió a 14. Ya el sábado volvió a incrementarse el número de desplazamientos, fundamentalmente con destino a supermercados, procediéndose a interceptar a 139 vehículos e identificándose a 146 personas, de las cuales 17 fueron denunciadas por no justificar sus desplazamientos por la vía pública. Y el domingo se interceptaron 42 vehículos y se identificaron a 39 personas, de las que 13 fueron denunciadas. “Una vez más, se pudo comprobar que la amplia mayoría de las personas identificadas eran de Chiclana y algunas de municipios de la provincia de Cádiz”, aclara el delegado de Policía Local, quien insiste en que “esto corrobora lo que ya pudimos comprobar durante los controles realizados durante las semanas anteriores, algunos de los cuales con la presencia de la Infantería de Marina”.

Gabinete de Prensa, Ayuntamiento de Chiclana

Para más información: