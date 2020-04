El PP de Chiclana ha apoyado en el pleno de abril celebrado de manera telemática este jueves la propuesta de acuerdo para solicitar al Consorcio Bahía de Cádiz la asunción del importe de la tasa consorcial del tratamiento de residuos correspondientes a 2016, “que lleva dando vueltas desde hace unos cuantos años”. La portavoz del Grupo Municipal Popular, Ascensión Hita, afirma que “ya se presentó un acuerdo muy similar el año pasado a la Junta General de la empresa Chiclana Natural, sobre el que Roberto Palmero, hoy delegado municipal de Medio Ambiente y la persona encargada de defender el punto, mostró dudas de que pudiera llevarse a cabo. Esto fue en abril de 2019. Él ha cambiado su posición, pero nosotros seguimos teniendo las mismas dudas”.

En este sentido, Hita manifiesta que “en 2019 ya comentamos que íbamos a tener que pagarla, porque en 2016 el gobierno del PSOE no hizo ninguna gestión para evitarlo, como sí hizo el PP con la de 2015. Entonces, desde el gobierno local que dirigía Ernesto Marín enviamos un escrito al Consorcio en el que anunciamos que el Ayuntamiento la asumiría e hicimos la modificación de crédito necesaria para abonarla”.

Con respecto a la situación generada, aclara que “esta tasa consorcial está pendiente de 2016, porque a partir de 2017 la tasa está incluida en el recibo de basura, es decir, que la seguimos pagando porque nos subieron la tasa un 4% en 2017, aunque no se tiene que pagar desde entonces de manera externa, porque ya está en el recibo de la basura”. Hita explica que “nosotros nos abstuvimos en el acuerdo que se llevó a la Junta General de Chiclana Natural en 2019, pero ante la situación actual, en la que hay muchas familias chiclaneras que se ven con la imposibilidad de pagar más impuestos, hemos votado a favor, como un gesto de buena voluntad, confiando en que se lleve a cabo”.

No obstante, la presidenta del Partido Popular subraya que “damos un voto de confianza aunque no tenemos garantías, porque hay informes en contra del propio Consorcio Bahía de Cádiz, como ha dicho el propio alcalde. Así, apoyamos la propuesta porque sería un beneficio para la ciudadanía el que se aceptase. Pero hay que aclarar que esto se habría solucionado si el gobierno de José María Román la hubiese asumido directamente en 2016, no cuatro años más tarde”.

En otro orden de cosas, durante la sesión plenaria también se han aprobado dos puntos en los que se abordaba la convalidación de decretos por la imposibilidad de ejecutar los contratos de Sidecu, empresa que gestiona la piscina municipal, y la de los aparcamientos de la zona azul. En ambos casos el PP ha votado a favor. Sin embargo, el concejal del PP Germán Braza ha pedido “que habiéndose tramitado un ERTE por cada una de las empresas, hemos defendido que ambas empresas se comprometan a mantener los puestos de trabajo tras el Estado de Alarma”. Igualmente, el PP ha apoyado también el punto –aprobado por unanimidad- en el que se debatía el expediente de cambio de festivo del 12 de junio al 7 de septiembre.

Ya por otro lado, el PP asegura que este pleno de abril "ha servido también para que nuestra formación, a pesar de que tiene limitado los ruegos reglamentariamente a 15, traslade las inquietudes y preguntas de la ciudadanía de Chiclana, tras recibir más de 200 sugerencias y preguntas de los chiclaneros a través de redes sociales y WhatsApp”.

En concreto, entre los temas presentados están, por ejemplo, la situación del Mercadillo de los martes y la venta ambulante. “La Federación Andaluza de Venta Ambulante y los propietarios de los puestos verán reducida su capacidad al 25% o habría que ampliar el mercadillo en cuanto a superficie, por lo que piden la delimitación de los espacios para poder hacer controles de temperatura en la entrada y tomar todas las medidas de prevención. Además de la exención o reducción de las tasas de ocupación durante 2020, ya que es un sector especialmente castigado por la crisis económica de esta pandemia y ya tenían problemas para llegar a final de mes antes del estado de alarma”

Asimismo, el PP ha solicitado que “nos faciliten el borrador que se haya realizado en estos momentos para los convenios de colaboración con los agentes económicos de nuestra ciudad. Se va a hacer un convenio y la oposición tiene que saber en qué línea va a ir. Es nuestra misión de control y fiscalización al gobierno municipal”. Por otro lado, la concejala Ana Bertón ha abordado la solicitud del PP de que se abran las cocinas del Hotel Fuentemar para entregar comida a domicilio a las personas que realmente lo están pasando mal en estos momentos. Igualmente, ha pedido “que se facilite el reparto del material escolar a domicilio o que se instale wifi a estudiantes sin recursos.

Entre los temas llevados al pleno, destaca también, según reseña Ascensión Hita, un ruego que surge después de que “se pusiera en contacto con nosotros la familia de un niño con fibrosis quística. Según un informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se le recomienda el baño de unos 30-40 minutos en la playa. Hemos pedido que se le conceda un permiso especial para poder realizarlo y parece que se le va a permitir el acceso excepcional a la playa”. También relacionado con las playas chiclanera es el ruego sobre “la práctica de surf en nuestras playas. Asimismo, los populares reclaman que se elabore un plan de playas para la tercera fase a partir del 8 de junio.