“La Junta de Andalucía ha dejado sin comedor a 125 niños de Chiclana”. Así de contundente se ha mostrado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, ante las últimas noticias llegadas desde la administración autonómica con respecto a este servicio. “La Consejería de Educación y Deporte solicitaba nuestra colaboración para poder ampliar el servicio de alimentación a las niñas y niños no integrados en el Plan SYGA, pero sí beneficiarios de beca de comedor. Se indicaba que de manera urgente debíamos facilitar el listado de niñas y niños que por cada colegio de este municipio necesitaba que se le prestara este servicio, según la información que dispusiéramos y la demanda que nos estuviera llegando”, ha explicado el edil, especificando que “en Chiclana, existen 17 centros escolares que cuentan con servicio de comedor y siendo éstos los conocedores del alumnado becado en sus centros, lo primero que se hizo, fue solicitar a estos centros dichos listados de menores que se encontraran disfrutando durante el presente curso escolar de la beca de comedor. Aproximadamente en Chiclana existen unos 1.200 menores becados en comedor escolar”.

Así, Francisco José Salado ha destacado que “se ha contrastado la situación sociofamiliar de estos 1200 menores becados por la Consejería de Educación con los antecedentes obrantes en nuestra Delegación de Servicios Sociales, a fin de poder valorar cuántos de estos menores pertenecían a familias en situación de especial vulnerabilidad social. Tras el cotejo de datos resultaron 183 los menores que pertenecían a familias en situación de especial vulnerabilidad. Posteriormente se ha llamado a las familias de estos menores para informar de la iniciativa promovida por la Consejería de Educación para conocer si deseaban recibir este servicio, resultando finalmente un total de 125 menores susceptibles de recibir el servicio”.

Salado ha señalado que “se ha trabajado de forma coordinada entre centros escolares, cotejo de datos, valoración y contactos telefónicos diversos, ha supuesto varios días de trabajo y de varias profesionales de la Delegación”, recordando que el pasado 23 de abril, “se nos ha informado telefónicamente desde la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que los menores derivados desde nuestra Delegación no pueden beneficiarse del servicio de alimentación por haberse agotado la partida presupuestaria destinada para este fin desde la Consejería de Educación y Empleo. Este hecho no puede entenderse, máxime cuando el 1 de abril se recibe en nuestra Delegación otro correo electrónico de la Dirección General de Servicios Sociales, solicitando una nueva relación de alumnado que tras la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Por todo esto nos parece vergonzoso que ahora nos digan que no hay dotación económica para atender a estos niños y niñas. Además, no entendemos la actitud de la Junta de Andalucía, dejando a todos estos menores sin comedor en momentos tan complicados y necesarios como los que nos encontramos”.

Debido a todo ello, el edil ha indicado que "hemos solicitado a la Junta de Andalucía“la inclusión de los menores de nuestra localidad en el servicio de alimentación promovido por la Consejería de Educación y Empleo como medida excepcional para combatir la actual crisis sociosanitaria, por valorarse desde esta Delegación que pertenecen a familias en situación de especial vulnerabilidad social”. Además, el delegado de Servicios Sociales también ha anunciado que se ha solicitado a la administración autonómica que los servicios de comedor para todos los menores “se alargue durante los meses de verano, con el único objetivo que nuestros niños y niñas puedan seguir disfrutando de este servicio tan esencial y básico durante el período vacacional”.