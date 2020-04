"Estamos a la espera de cómo se van a desarrollar los acontecimientos", señala la responsable de comunicación del Concert Music Festival, Deborah Casillas, quien no obstante asegura que desde la organización "no cejamos y seguimos trabajando" para que vuelva al poblado de Sancti Petri el macroconcierto veraniego que se ha convertido en uno de los principales de España cuyo comienzo está previsto para el 2 de julio y que se prolongará hasta finales de agosto.

En esta línea, Casillas indica que, pese a las dificultades, "mantenemos la ilusión por celebrar un año más el Concert Music en Sancti Petri". Así, la responsable de comunicación se remite a un comunicado que ha lanzado por redes sociales la organización y en el que explican que "tenemos muy presente, como no, la difícil situación que estamos todos viviendo debido a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y la incógnita de cómo y en qué medida podría esto afectar o no al desarrollo del festival. En este sentido queremos enviar un mensaje de tranquilidad y de transparencia a todo nuestro público".

Además, manifiesta que la celebración de los conciertos estará siempre sujeta a la directrices, instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias, "y de que desde la organización la absoluta prioridad es la seguridad y el bienestar de los asistentes, de los artistas y de los trabajadores del Festival". De este modo, inciden que en el hipotético caso en el que las autoridades sanitarias prohibieran o limitaran la celebración de eventos públicos en los meses de julio y agosto y, por ello, o por decisión de los propios artistas o de la propia organización, hubieran de aplazarse a posterior fecha algunos de los conciertos programados en el Concert Music Festival, "os informamos de que las entradas adquiridas serían válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio".

No obstante, puntualiza que con respecto a aquellos clientes que no puedan o no deseen asistir en la nueva fecha fijada para la celebración de los eventos aplazados, o en el caso de los conciertos que sean cancelados y no se emplacen a una nueva fecha, "queremos insistir en que por nuestra parte, como promotores del Festival, y por parte de los artistas de todos y cada uno de los dichos conciertos, se procederá de acuerdo con lo que corresponde legalmente, y también ética y moralmente, en cuanto a la devolución íntegra del importe total de las entradas, por lo que los derechos de los compradores de las entradas están absolutamente garantizados, atendiendo por supuesto a la propia legislación que establezca el gobierno al respecto".