Convocan una caravana en el Novo por las condiciones de los trabajadores de los hoteles

CCOO ha convocado este miércoles 30 de agosto una caravana de coches en el Novo Sancti Petri para reivindicar una mejora de las condiciones de los trabajadores de los hoteles. Los delegados y comités de empresa del sindicato recorrerán en coche esta zona turística de Chiclana, con el objetivo de instar a las direcciones a rebajar las "excesivas cargas de trabajo" de los empleados de la zona.

"Están contribuyendo, una vez más, a la precarización de las condiciones laborales del sector", denuncian desde CCOO, que califican de "explotación" la situación vivida en algunas plantillas. "Mientras aumentan el número de visitantes, los beneficios récords, el negocio y la rentabilidad de las empresas hoteleras, las condiciones laborales de las plantillas son cada vez más precarias. La continua falta de personal supone gravísimos riesgos para la Seguridad y Salud de las personas trabajadoras, que se ven sometidas a periodos de estrés y sobreesfuerzo prolongados", expusieron en un comunicado desde el sindicato.

El sindicato recuerda que con los actuales turnos no se respetan los descansos entre jornadas, obligando a las personas trabajadoras a realizar "jornadas excesivas", sin saber cuándo podrán conciliar su vida personal y laboral y "generando un estrés permanente y un cansancio crónico". Además, recuerdan que no se está abasteciendo a todo el personal del equipamiento adecuado según las condiciones climatológicas en un verano con varias olas de calor, ni actualizan las evaluaciones psicosociales y ergonómicas por cada puesto de trabajo en cada departamento, "por lo que los factores de riesgo no se identifican ni se solucionan".

"Muchas de las enfermedades relacionadas con los trastornos músculo esqueléticos y cuyo origen es laboral no son reconocidas como tal, siendo derivadas al Sistema Público de Salud y tratadas como enfermedades de origen común, existen empresas hoteleras que ni siquiera facilitan los partes de asistencia para que la persona trabajadora puede acudir la mutua", añadieron en el comunicado.

La caravana iniciará su recorrido a las 10.30 horas desde los aparcamientos laterales del Hotel Royal Hideaway, de la cadena Barceló, hasta el Vincci Costa Golf, dando la vuelta por el mismo recorrido hasta el Hotel Tartessus.