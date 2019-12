El Consistorio entrega 5.000 euros a la Coordinadora Nueva Luz

El representante de la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Antonio Peña, y el alcalde, José María Román, han firmado el convenio de colaboración por valor de 5.000 euros con el objetivo de poner en marcha en la ciudad el proyecto ‘Aprendiendo a decir no, dialogar para prevenir’. En este sentido, tanto el Ayuntamiento como Nueva Luz tienen entre sus objetivos la prevención del consumo de drogas, así como para la rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes, siendo ello el ámbito exclusivo de este convenio y de este proyecto.

Este acuerdo llega para ratificar el interés del gobierno local a la hora de apoyar los asuntos sociales de la localidad y, en especial, de cara a la protección de colectivos que impulsan la integración social y la prevención de las adicciones y otros problemas, que se dan en los contextos familiares. A todo ello hay que unir el apoyo a la creación y mantenimiento de programas de prevención .

En este sentido, el alcalde ha resaltado que “el objetivo es seguir trabajando en campañas de prevención y sensibilización con las drogas de siempre y con las que van saliendo nuevas, que llegan a consolidarse, lo que hace que la vida de las familias no sea fácil”. También ha incidido en que, “aunque los números son positivos con respecto a épocas anteriores, es cierto que actualmente se percibe que aparecen nuevas adicciones, como el juego, por lo que no se puede bajar la guardia y debemos trabajar siempre en campañas para que las personas no sucumban ante estas tentaciones”.

Por su lado, la representante de Nueva Luz, Paqui Guerrero, ha señalado que “sin estos convenios nuestro trabajo sería casi imposible, porque todo tiene un coste y un gasto. Nosotros ponemos nuestro granito de arena en materia de prevención con toda clase campaña, centrándonos ahora en las adicciones sin sustancias, como es todo lo relacionado con internet, con el juego o los videojuegos, porque son muchos los menores que se meten en estas adicciones, llegando, incluso, a arruinar a sus padres. Son materias muy complicadas, pero siempre procuramos estar al día, para poder estar a la altura de la sociedad que nos necesite”, ha explicado.