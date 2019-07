Que ser desconfiado es mala cosa lo dejó bien claro Fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina) en un drama teológico, o, más bien moral. Enrico había sido siempre más malo que la tiña, en tanto que Paulo se había portado estupendamente hasta que le dio por desconfiar; total, que Enrico se hace confiado a última hora por eso del amor filial y se va al Cielo, y Paulo no, Paulo de patitas al Infierno, lugar decididamente desagradable, incluso para los muy frioleros. Siempre me ha subyugado la soltura de nuestros clásicos para salvar o condenar a sus personajes, con una clarividencia envidiable o un desparpajo rayano en la cara dura, y eso hasta el siglo XIX, cuando don Pepe Zorrilla opta por salvar a don Juan Tenorio, enmendándole la plana al propio Tirso, que le había condenado sin piedad. Lo que tiene el amor.

En estos tiempos de incredulidad o desconfianza incluso hay teólogos que esto del Infierno lo ponen en tela de juicio. Y es que, si la desconfianza resultase ser causa de condenación, el Infierno estaría repleto de españoles (chiclaneros inclusive). Por ejemplo, pocos conciudadanos nuestros hay que, en un rasgo de confianza próximo a la beatitud, crean de buena fe que alguna vez verán circular con regularidad el tranvía. De momento sólo pesa sobre nuestras cabezas la amenaza de una cuantiosa pasta reclamada por la Unión Europea.

La desconfianza en la política y los políticos es otro mal que asola las conciencias hispanas. Dicen que es nuestra segunda preocupación después del paro, estrella indiscutible por mucha estadística optimista que nos ofrezcan, tanto a nivel nacional, como al modesto nivel local. Es que la pintoresca contradanza a derecha e izquierda para configurar Gobiernos no parece la cosa más adecuada para fomentar le fe del elector medio, que incluso ve planear la molesta posibilidad de nuevas elecciones, con evidente merma del erario público y escasa expectativa de que esos comicios fantasma mejoren el panorama y ofrezcan soluciones plausibles para el bloqueo, enmierde, o como ustedes quieran llamarlo. ¿Es como para fiarse?

Sin embargo, confiar en algo es muy importante para no ponerse de mala uva permanente e irremisible. Mi padre, que era un hombre bastante sagaz, solía decir que en esta vida hay que aprender dos lecciones consecutivas: la primera, aprender a desconfiar, la segunda (y más importante), aprender a confiar. MI padre, además de sagaz, era un optimista incurable. Pero a mi me parece que tenía bastante razón; porque me gusta tener mis pescaderas de confianza, la mar de simpáticas y guapas, por cierto; mis carniceros de confianza, cuyos nombre no mentaré porque no me pagan comisión y, por añadidura, son gente modesta; mi frutero de confianza y hasta mi electricista de confianza. ¿Qué sería de mi sin ellos?

En el mundo del teatro, que me niego a abandonar a pesar de los pesares, la confianza es clave. El director tiene que confiar en sus actores, los actores, a la recíproca. Sin confianza en el técnico una función nunca saldrá adelante, tanto como si no fiamos en músico, ayudante de dirección y toda esa compleja familia que compone un todo no siempre acorde, pero siempre entrañable. Ahora que estamos en puertas de poner en marcha nuestro montaje piratesco, no me resisto a mencionar a los dos Antonios (actor y ayudante de dirección), a Marga (por lo de la música), al gran técnico Jimmy, a Félix, el hombre de la imagen, y, desde luego a Juan Carlos y a Mili, que nos ofrecen un espacio donde mostrar la función. De biennacidos es ser agradecidos. Si el público también nos otorga su confianza supongo que lo veremos el próximo sábado día veinte, Dios mediante.

Vuelta a la política: “cargos de confianza”. Yo me pregunto: ¿de confianza, para quién? Desde luego, para los electores, no; porque ellos no han tenido arte ni parte en la designación del sujeto o sujeta, cuya presencia en el correspondiente despacho responde a la voluntad del político digitador (son cargos digitales). El caso es que hay muchos, muchísimos. Lo que no está precisamente claro es cuya sea su utilidad y cuyas sus funciones. Al parecer, son imprescindibles, puesto que todo partido que alcanza poder había asegurado previamente que iba a reducir drásticamente su número, pero acaba manteniéndolo o incrementándolo. Eso sucede a todas las escalas, desde la gubernamental hasta la municipal. ¿Conoce el amable lector algún Ayuntamiento que no disponga de toda una legión de asesores, supuestos técnicos y figuras afines? ¿Conoce la cualificación que ha conducido a los digitados a su digitación? Me parecen envidiables los Países que han logrado un nivel suficiente de profesionalización de las Administraciones Públicas, pero me temo que no es nuestro caso.

El problema para los señores y señoras éstos de la confianza sobreviene cuando el digitador pierde su silla, porque entonces nadie sabe qué hacer con ellos. Hombre, siempre hay alguna salida, aunque sea chapucera, no se me desanimen.