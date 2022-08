Concert Music Festival revive los mejores éxitos de Freddie Mercury con God Save the Queen

El mejor tributo a Queen de la historia llega de nuevo a Concert Music Festival este sábado a las 22.00 horas. El espectáculo se ha convertido en un éxito del verano en Sancti Petri ya que nunca faltan a su cita musical.

Formado en 1998 en Argentina, God Save The Queen se ha convertido en todo un fenómeno musical para los fans de Freddie Mercury y su banda. Su espectáculo, inédito hasta la fecha, no solo te hará recordar los mayores éxitos del grupo pop rock inglés, sino que te trasladará a la época dorada de Bohemian Rhapsody y el Live Aid de 1985. Sin duda, un auténtico viaje hacia el pasado.

¿Estás preparado para disfrutar de este show? God Save The Queen será capaz de hacerte revivir la misma pasión y emoción con la que Freddie se subía a un escenario. We are the Champions, We will rock you o Under Pressure son solo algunas de las canciones que te pondrán la piel de gallina.

Tras más de 20 años reviviendo todos y cada uno de estos éxitos, God Save The Queen presenta uno de los mayores shows hasta la fecha. Un espectáculo que está lleno de magia y sentimiento, donde se puede volver a sentir el imborrable recuerdo del increíble Freddie Mercury en directo.