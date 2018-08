Comienzan a señalizar los desvíos provisionales de las obras del apeadero de autobuses

La Consejería de Fomento y Vivienda comienza, desde mañana 23 de agosto, la colocación de las señales de desvío provisional para poder desarrollar los trabajos de construcción de un nuevo apeadero de autobuses en Chiclana. Esta actuación, que supondrá una inversión de 235.950 euros y que cuenta con un plazo para la ejecución de las obras de cinco meses, se inició el pasado mes de julio, realizándose durante las primeras semanas de agosto todas aquellas labores complementarias que no afectaran al tráfico ni a los usuarios del entorno para respetar la temporada estival con alto nivel de ocupación de visitantes en el municipio.

A partir del próximo lunes 27 de agosto se realizará el primer cambio significativo, ya que no se podrá estacionar en el parking junto al campo de fútbol para poder señalizar y realizar la nueva ubicación de las dársenas provisionales de autobuses. No obstante, no será hasta el 3 de septiembre cuando el traslado de tales paradas sea efectivo y cuando los autobuses comiencen a operar desde la zona próxima al campo de fútbol, frente a la ubicación actual. En esos días se implantará el recinto de obra para el futuro apeadero.Estas actuaciones responden al calendario de obras establecido entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Chiclana, que prevé también una estrecha coordinación con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz con el fin de minimizar el impacto de las obras en la vida cotidiana de la ciudadanía. En los próximos días además se realizará una actividad divulgativa en el entorno de la calle Paciano del Barco para facilitar la adaptación a estos cambios.

La construcción del apeadero, que se ubicará en la margen derecha del río Iro frente al campo de fútbol del municipio, mejorará considerablemente el servicio a los pasajeros de los autobuses interurbanos, con un edificio particularmente funcional, sencillo y de escaso impacto en su entorno.

La actuación, que se desarrolla en virtud de un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de la ciudad y la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta (AOPJA) en septiembre del pasado año 2017, contempla la construcción de un edificio ligero y muy permeable, que dará servicio a los viajeros de autobús, con espacio para la espera y aseos. Además, se distribuirán seis dársenas, en forma de dientes de sierra, para facilitar la parada de los autocares de forma cómoda y segura.

La idea está orientada a crear un espacio cubierto, pero transparente, dotado de un diseño sencillo y fácil de identificar como apeadero, de similares características al intercambiador construido en San Fernando. La nueva infraestructura se ubica en la calle Paciano del Barco, frente al campo de fútbol y en la margen derecha del río Iro, “precisamente donde hasta ahora los autobuses han estado parando en un módulo provisional desde que se hicieron las obras del tren tranvía en la Plaza de Andalucía, anterior ubicación de la estación”, ha explicado el delegado de esta Consejería, Federico Fernández, que ha añadido que “este emplazamiento permite además el transbordo entre diferentes medios de transportes, especialmente del autobús al tranvía de la Bahía, que recorre el municipio de Chiclana y se extiende hacia San Fernando y Cádiz capital”.

Infraestructura asociada al tren tranvía

De hecho, esta actuación está asociada a la construcción y puesta en funcionamiento del tren tranvía de la Bahía de Cádiz, cuyo origen del trayecto se sitúa en el polígono de Pelagatos de Chiclana de la Frontera y recorre el centro urbano a través de la avenida Reyes Católicos, atraviesa el río Iro por el puente de Nuestra Señora de los Remedios, para continuar por Mendizábal hacia el tramo interurbano y San Fernando.

El tren tranvía de la Bahía de Cádiz, sistema de transporte que promueve la Consejería de Fomento y Vivienda, consta de un trazado de 24 kilómetros entre Chiclana y Cádiz, incluido el aprovechamiento de la vía ferroviaria entre el Nudo de la Ardila, en la salida de San Fernando, y la estación central de ferrocarriles de la Plaza de Sevilla, en Cádiz. En su recorrido dispondrá de 21 paradas, de las que cinco se corresponden a las estaciones de Cercanías de Cádiz capital, con un radio de influencia de 234.000 habitantes.