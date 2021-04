Chiclana se suma a la conmemoración del Día Contra el Bullying, que se conmemora el próximo domingo 2 de mayo. Para ello, el delegado municipal de Juventud y Educación, José Alberto Cruz; la vicedirectora del IES Pablo Ruiz Picasso, Lola Herrera, y el joven chiclanero Francisco Pareja se han desplazado hasta dicho centro educativo para “recordar la gravedad de estas acciones y el papel fundamental que cumplimos todos y todas para combatirlo”, ha puesto de manifiesto el edil, reseñando que “el acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. No de forma puntual”.

Hay muchos tipos de acoso. Algunas veces visibles y otras invisibles pero que se sufren igual y que son exclusión social, agresión verbal o física, humillaciones, amenazas o intimidaciones, acoso a través de los medios tecnológicos como el móvil o las redes sociales, acoso sexual, acoso contra la orientación sexual y otras muchas manifestaciones. “Esto supone repercusiones muy negativas. Para la víctima puede suponer consecuencias muy graves como el fracaso escolar, traumas psicológicos, ansiedad, problemas de personalidad y de infelicidad”, ha incidido el delegado.

“Pero por parte del agresor puede suponer la antesala futura para que tenga una conducta antisocial o tener actitudes agresivas también de adulto, suponiéndole otros problemas también en el futuro”, ha explicado José Alberto Cruz, incidiendo en que “esto no se queda aquí, porque para los que observan y no hacen nada contra el bullying, esto puede hacer que tengan una actitud pasiva y tolerante cada vez más ante esta injusticia”.

“Por todo ello, desde el Ayuntamiento tomamos acciones para combatir el bullying, pero no de forma puntual sino de forma transversal desde la Delegación Municipal de Educación en los programas del Plan Local de Acción en materia educativa como: el programa Convive, programa Educar en Participación Reinserción educativa, Asignatura Educando en justicia, a través de los talleres qué hacemos con el alumnado, y desde el programa educativo de Formación a Familias”, ha recordado el edil.

Cabe recordar que 2011 se publicó en el BOJA del 7 de julio de la Junta de Andalucía un protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. Y que en 2017 también la Junta de Andalucía publicó un protocolo que deben seguir (y que siguen muy bien) los centros educativos cuando se detectan estos supuestos de acoso escolar. “Somos muchos los organismos que trabajamos contra el bullying, pero esto es tarea de todos y todas también de forma particular y por ello hoy venimos precisamente con una persona que sufrió bullying y que quiere combatirlo desde dentro. Un chico valiente que se enfrenta a la realidad que vivimos todos y todas y que tiene todo nuestro apoyo, como es Francisco Pareja”, ha señalado el delegado.

Por su parte, Lola Herrera ha destacado que “una de las líneas prioritarias de los centros educativos de Chiclana es la concienciación de nuestro alumnado de los peligros que pueden tener los actos de bullying”. “Se trata de concienciar sobre la importancia de las relaciones entre iguales, aceptar al compañero y ayudar a aquellos jóvenes que están sufriendo bullying”, ha indicado la vicedirectora del IES Pablo Ruiz Picasso, quien ha indicado que una alumna de 4ª de Secundaria de dicho centro educativo ganó hace unos días un premio de un concurso nacional sobre este asunto. “Debemos seguir trabajando en esta línea, porque todo lo que se haga es poco, y creemos que se está consiguiendo que los alumnos sepan que el respeto hacia los demás es parte de su educación”, ha incidido.

Finalmente, Francisco Pareja ha relatado su experiencia desde que a los 15 años se le diagnosticó Síndrome de Tourette, un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados que no se pueden controlar. “He sufrido en silencio casos de bullying, hasta que un día cogí fuerzas para dar visibilidad a mi enfermedad y a esta lacra social”, ha indicado este joven chiclanero, quien ha aclarado que “como víctima de bullying tienes miedo de que cuentes esos ataques por posibles represalias y te encierras en ti mismo”.

“Al estar callado se sufre muchísimo y no es nada fácil, pero hay que dar el paso y decir ‘no más silencio’, porque cargas con una mochila muy pesada”, ha indicado Francisco Pareja, quien ha añadido que “hay personas fuertes, pero también las hay más débiles. Personalmente, todo lo que me ha pasado me ha hecho más fuerte”. “Eso sí, he tenido que aguantar insultos por la calle o en el centro educativo e, incluso, que me digan si estaba drogado, lo cual hacía que no quisiera salir de mi casa”, ha comentado el joven chiclanero, quien ha añadido que “el objetivo de esta campaña es que las personas víctimas den la cara y cojan fuerza para decir aquí estoy yo, evitando que puedan pasar nuevos casos. Los que atacan a otros no son conscientes del daño que están generando, salvo si aparece la víctima diciendo lo que ha sufrido”.

Por último, Francisco Pareja ha recalcado que “en esta sociedad todos somos diferentes, pero eso no quiere decir que se deba etiquetar a otros por motivos de orientación sexual, discapacidad u otro”. “Con respeto y compañerismo la sociedad iría mejor y aunque el bullying seguirá existiendo por desgracia, debemos visibilizar este problema de la sociedad para que la gente se conciencie del daño que se le puede producir a una persona”, ha insistido este joven chiclanero, quien ha finalizado añadiendo que “lo importante es que nadie se calle y se dé visibilidad a este problema”.