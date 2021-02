Chiclana ya roza la tasa de los mil casos

Chiclana podría pasar esta semana del cierre perimetral del municipio al cierre de la hostelería y el comercio no esencial si no cesa la subida de contagios en el municipio que durante este fin de semana ha vuelto a crecer hasta llegar a los 937,2 contagios por cada 100.000 habitantes.

En este sentido, superar la tasa de los 1.000 contagios supondría que comercios, hostelería y otros negocios no esenciales tendrían que cerrar sus puertas al menos durante dos semanas una vez que la Junta de Andalucía decretara esta medida en el caso de que no descendiera la tasa de incidencia. De este modo, el comité territorial de Salud podría llevar a cabo la orden del cierre de la actividad no esencial en las reuniones semanales que se celebran los martes y jueves de cada semana.

En Chiclana, los contagios se han disparado desde ayer domingo con 277 contagios más, una cifra que enciende todas las alarmas al acercarse peligrosamente a los 1.000 casos que afectaría a la actividad comercial de muchos negocios del municipio. Así, según los datos de la Consejería de Salud y Familia, en la población se han confirmado 419 positivos en los últimos siete días y ya cuenta con 2.899 casos desde que se decretara la pandemia con 1.544 curados y 32 fallecidos.