Chiclana pide "respeto" a la Junta tras "olvidarse de la ciudad" en los presupuestos para 2023

“La Junta de Andalucía se olvida de Chiclana en los presupuestos para 2023”. Así de contundente se mostró el alcalde de Chiclana, José María Román, quien pidió "respeto" y "consideración" para el municipio que más crece de la provincia. A su juicio, Chiclana no sale bien parada en las cuentas autonómicas a pesar de que hay más dinero que nunca: Cádiz ha pasado de contar con 300 millones a 572, motivo por el cual el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, valoró las cuentas como "históricas" para la provincia.

En materia de salud se constata la creación de un nuevo centro de salud en San Fernando con 2 millones de euros, en Jerez con 5,9 millones de euros y en Cádiz con 1,6 millones de euros. “San Fernando no está creciendo en población, Jerez menos que Chiclana y Cádiz pierde población. Y, además, las tres ciudades tienen hospitales públicos”, comentó el alcalde, quien lamentó que “Chiclana no tiene hospital público, es la población que más crece de la provincia y, sin embargo, la Junta no contempla el nuevo centro de salud de La Cucarela ni tampoco dice nada sobre la compra del centro de salud de Los Gallos”. “No comprendo las razones por la cual Chiclana, la ciudad que más crece de la provincia, no tiene las atenciones sanitarias que necesita”, expresó.

“Pero esto no solo sucede en materia sanitaria, porque si hablamos de Educación vemos inversiones previstas en Cádiz, San Roque y Puerto Real y de Chiclana nada se dice de la ampliación del CEIP Alameda, con un proyecto entregado hace cuatro años o más, ni de las obras pendientes en el CEIP Al Andalus, con riesgos en las ventanas, ni del CEIP Isabel La Católica o el CEIP Atlántida, con una escalera de emergencias en la que la Junta se comprometió”, enumeró el regidor chiclanero, quien añadió que “en Salud y Educación, por tanto, no hay nada previsto en los presupuestos de la Junta de Andalucía para Chiclana”.

Asimismo, José María Román indicó que, “en materia de infraestructuras, tampoco aparece nada sobre la carretera de Los Barrancos, por más que se ha reclamado por parte del empresariado local”. “Parece como si la Junta se hubiese olvidado de Chiclana en los presupuestos, porque francamente no llega uno a comprender cómo la ciudad que más crece en población y económicamente en la provincia se encuentra olvidada por la Junta", incidió Román, que criticó la "complicidad" de las chiclaneras Ascensión Hita, parlamentaria y portavoz municipal del PP, y la delegada territorial de Justicia, Ana Bertón, que en estos días presentan las bondades de los Presupuestos autonómicos para la provincia. "Su presencia no le ha servido a Chiclana para nada”, incidió Román.

“Tampoco sabemos nada de los Juzgados, ya que sí hay inversiones para Algeciras y Cádiz, pero no hay nada para Chiclana”, expresó el regidor chiclanero, quien añadió que “tampoco hay nada para Sancti Petri, donde la Junta nos quitó los cinco millones de euros de la ITI, y lo único que hay respecto al poblado es la negación a la pesca del pulpo y la retirada de esos cinco millones”. “Nada sabemos de cursos de formación, tan importantes para la empleabilidad, y también seguimos esperando los datos del estudio de inundabilidad”, comentó José María Román, quien insistió en que “será cierto que se duplica la inversión en la provincia, pero en Chiclana el balance es cero, a pesar de que hay dos mujeres influyentes de la ciudad en la Junta, que se olvida de Chiclana”.

Por último, el alcalde recordó que, “tras la victoria del señor Moreno Bonilla en las elecciones de junio, le envié una carta al presidente para felicitarle y solicitar una reunión. Y día de hoy todavía seguimos esperando a que nos conteste”. “Creo que Chiclana se merece un respeto y la consideración de la Junta en temas tan importantes como la salud, la educación, infraestructuras y Justicia”, incidió José María Román, quien recordó que “ya nos ha ocurrido en otras ocasiones como Molino Viejo, que hemos tenido que hacer nosotros tras retirarnos la ayuda de Ciudad Amable, o la ITI para los Esteros de Carboneros, que redactó la Junta por valor de 800.000 euros y ahora nos dicen que no hay dinero y que se ha destinado a otro sitio”.

“Lamento muchísimo la falta de visión política a la hora de atender una ciudad que crece en población, que crece económicamente y que se merece esa carretera de Los Barrancos, las actuaciones en los colegios, unos nuevos Juzgados, un nuevo centro de salud o actuaciones en la mejora ambiental”, expresó José María Román, quien concluyó añadiendo que “esperemos que la Junta recapacite, que pueda atenderme en una cita y que enmiende estos presupuestos para que aparezca Chiclana en la justa medida que se merece, ya que es injusto y de mal gestor no atender una ciudad como Chiclana en demandas tan importantes”.