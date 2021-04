Chiclana da un empujón a las compras en comercios y el consumo en los bares

El Ayuntamiento de Chiclana continúa su firme apuesta por apoyar al comercio y a la hostelería local, con el objetivo de que los empresarios, comerciantes y hosteleros de la ciudad puedan incrementar sus ventas en este complicado momento como consecuencia de la pandemia del Covid-19. En este sentido, y gracias a la colaboración de los distintos medios de comunicación, tanto a nivel local como provincial, el Consistorio chiclanero ha presentado la campaña ‘Esta Primavera la fiesta de la hostelería y comercio está en Chiclana, te esperamos’, a través de la cual se ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de publicidad en los medios escritos, digitales y audiovisuales en apoyo al sector económico y de promoción de la ciudad.

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este mediodía el acto de presentación de esta campaña de apoyo al comercio y a la hostelería que se ha celebrado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y que ha contado con la presencia de representantes de distintos medios de comunicación locales y provinciales, así como de la delegada municipal de Fomento y Turismo, Pepa Vela. Para Román, “unir a todos los sectores hoy aquí es realmente importante para el futuro de todos. Unir a todos los sectores de la comunicación es obligado para el Ayuntamiento, pero no es una tarea sencilla. Otro aspecto fundamental es que queremos construir y para ello hay que contar con todo el mundo. Por ello, contamos con los medios de comunicación y con todo lo que ellos pueden hacer, tratando que la ciudad se pueda proyectar en esta campaña primaveral”.

Así, el Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha distintas campañas de publicidad para fomentar las compras en los comercios y establecimientos hosteleros de Chiclana, así como promocionar la ciudad en estas últimas semanas y que se prolongará durante los próximos meses. En este sentido, indicar que en medios escritos gratuitos como Viva Chiclana y El Periódico de Chiclana se han llevado a cabo las campañas ‘Hostelería de Chiclana, tan segura como en casa’ y ‘Tu compra en Chiclana sigue siendo un regalo’; mientras que en el Grupo 8 (televisión y redes sociales) se llevará a cabo la campaña ‘La fiesta de la hostelería y comercio en Chiclana, te esperamos’, que incluye la producción de un spot, así como la organización del V Foro Provincial de Turismo y Gastronomía.

Asimismo, en Onda Cero se llevan a cabo las campañas ‘Chiclana te espera’ y ‘Playas seguras’, con la emisión de programas en directo y cuñas publicitarias; en Radio Cádiz-Cadena Ser, las iniciativas ‘Hombros de gigante’ y ‘Ser viajero, turismo de proximidad’, con programas en directo y cuñas de publicidad; la campaña ‘Tu compra en Chiclana sigue siendo un regalo’ en Diario de Cádiz (tanto en papel como en formato digital); las campañas ‘Tu compra en Chiclana sigue siendo un regalo’ y ‘Hostelería de Chiclana, tan segura como en casa’ en Canal Sur Radio y Televisión; la campaña ‘Revista Sabor del Sur’, en La Voz del Sur; la campaña ‘Destino Chiclana’, en La Voz de Cádiz, que incluye una tertulia sobre el turismo en Chiclana; la campaña ‘Destino Chiclana’ en Publicaciones del Sur; patrocinio de la ciudad en las retransmisiones de fútbol en Tuya La Janda; campaña sobre mejora de la ciudad en Me Gusta Chiclana; campaña sobre mejoras en el diseminado y la ciudad en CH Magazine; y distintas campañas sobre proyectos en la ciudad en Radio Chiclana.

Por otro lado, además de en los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Chiclana también está llevando a cabo desde hace unas semanas la campaña ‘Tu compra en Chiclana sigue siendo un regalo’ en los autobuses urbanos; la campaña ‘Hostelería de Chiclana, tan segura como en casa’ en las marquesinas; además de campañas varias en vallas publicitarias. Y, por último, se ha producido el spot ‘Nuestra Chiclana volverá a brillar con fuerza’, a cargo de Carmona Producciones.

Según el alcalde, “con la campaña de vacunación bien avanzada, continuando a lo largo del verano, estamos culminando y saliendo de un proceso en el que todos hemos estado muy preocupados. Ahora se trata de defender todo lo que Chiclana ha conseguido y que nosotros somos el motor más importante turísticamente hablando de la provincia de Cádiz y el modelo turístico que mejor funcionó en el año 2020. Por ello, tenemos la mejor expectativa para crecer y continuar avanzando en este 2021”, recordando que “estamos trabajando en los pequeños detalles y eso es, fundamentalmente, la pequeña y mediana empresa, porque es lo que nos importa sobre manera, porque todo nuestro mundo tiene mucho que ver con el entramado empresarial que tenemos, que son muchas pymes y micropymes y para ellos también es muy importante recordar que estamos aquí, recordando que se está tan seguro como en casa”. “No podemos culpar a nadie de lo que ha pasado, pero hay una necesidad de seguir diciendo lo que supone el Destino Chiclana, la marcha Chiclana y vender Chiclana”.

José María Román también ha reseñado que “este año se celebran los 30 años de Novo Sancti Petri y debemos hacerlo con el orgullo de lo que esto ha supuesto para Chiclana. Estoy cansado de que se critique a un motor, a una industria turística, en la que tiene una dependencia fundamental la propia existencia de la actividad económica de Chiclana, con la vinculación de muchas empresas, que llevan Novo en su nombre, porque es un sello que vende, elegante y de modernidad. Debemos ser conscientes de que en Madrid y muchos otros lugares, se habla Chiclana gracias a la potencia turística que somos. Todo esto lo tenemos que aprovechar en beneficio de nuestro comercio, de nuestra hostelería y de nuestras empresas en general”. También ha recalcado que “debemos tener una unión total con los medios de comunicación, porque ellos son los que venden la marca y ese es el contexto en el que estamos trabajando”.

Por otro lado, el alcalde ha resaltado que "teníamos que crecer con la playa. Tenemos la playa abierta casi todo el año, estando inmersos en una campaña fundamental porque debemos seguir siendo el foco principal en el que muchos se vienen fijando en los últimos años, como ejemplo de lo que hay que hacer en la playa”. De este modo, ha destacado que ahora "tenemos un proyecto muy bonito por delante, con mucho trabajo que hacer, porque hemos sufrido mucho, con fallecimientos de familiares y amigos, teniendo el reto de crear empleo y hacer economía para que las empresas recuperen lo que han perdido. Esto es una tarea de todos, que incluye a toda la sociedad. Lo importante de lo que hoy aquí escenificamos es que están todos, no falta nadie. El proyecto de vender Chiclana y vender Bahía es un proyecto que implica a todos”.

“Trabajamos para que después del verano haya más y sabemos que tras este verano, en la normalidad en la que todos queremos estar, confío en que no se tenga que producir el cierre de los hoteles y empecemos una nueva etapa y un nuevo recorrido en el que animo a todo el mundo a que tenga, al menos, el mismo ánimo que tengo yo. No me da la gana de rendirme y no me da la gana de sufrir más. Tengo mucho interés por disfrutar, por ver a la gente de Chiclana disfrutar, por ver a la gente de Chiclana en la calle, por ver a la gente en la playa y, si puede ser, sin mascarilla. También tengo mucho interés en que la gente pasee por la calle La Vega y la calle La Plaza y por todas las calles de Chiclana; tengo mucho interés en que nos animemos y que tengamos ganas de vivir. Son ustedes los que pueden trasladar eso”, ha finalizado José María Román.

Además, Ana Belén Mota, la representante de la plataforma Vive Chiclana, ha mostrado su alegría por la puesta en marcha de esta campaña, agradeciendo al alcalde esta iniciativa, así como a la delegada de Fomento, Pepa Vela. “Lo hemos pasado muy mal, pero siempre queremos ser positivos, porque creemos que la unión hace la fuerza y es necesario que todos trabajemos juntos para hacer Chiclana aún más grande”, ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu ha dado la enhorabuena por el spot realizado, agradeciendo al Ayuntamiento su implicación en momentos tan complicados, “porque es importante que se haga un paquete tan grande como este, en todos los representantes de comunicación, siendo fundamental para todo el sector económico. Esta campaña viene a demostrar que Chiclana está ahí, dispuesta para dar todo nuestros servicios en todos nuestros sectores”.

El presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Junquera, ha señalado que “la primavera siempre ha sido un revulsivo, que se hace necesario para la continuidad y la prosperidad de nuestros comercios, bares y sector económico y lucrativo creciente que nos acompaña en el inicio de cada temporada estival. Tenemos un sinfín de argumentos positivos que destacar como son nuestros entorno, nuestras capacidades y nuestra oferta”.