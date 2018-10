Un inolvidable gesto en recuerdo de 'El Portugués'

Augusto Moreira Da Silva ‘El Portugués’ ya posee su placa en la fachada de su domicilio, en la plaza de Panzacola, 1. A petición de los vecinos de la barriada (se han recogido más de 260 firmas), se ha celebrado este homenaje, tras su fallecimiento el pasado mes de abril a los 79 años. Un acto de recuerdo en el que han estado presentes su viuda, familiares y vecinos, así como el alcalde, José María Román.En este sentido, el alcalde ha destacado que, “según nos dicen sus propios vecinos, Augusto Moreira fue un referente de la vecindad y no le importaba ayudar a quien fuera”. “Mi amigo Lorenzo me trasladó la importancia de este acto y hoy se puede comprobar el cariño que le tiene esta barriada de Panzacola a Augusto”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “se puede poner una placa, pero tener el respaldo sincero de sus vecinos es especial y demuestra el cariño de Augusto hacia sus vecinos”. “A pesar de que dicen que los tiempos van cambiando, en esta barriada se demuestra que la gente le tiene mucho cariño”, ha recalcado.Por su parte, Juan Manuel Dorantes, amigo de la familia, ha recordado la vida de Augusto Moreira desde su infancia en su localidad natal de Alfena hasta su emigración a Venezuela y regreso a España, concretamente en Chiclana, donde falleció el pasado mes de abril. “Amigo de sus amigos, siempre pendiente de la vecindad, ayudaba en lo que fuera necesario, ya sea en la recogida de basura, ayuda a las vecinas, limpieza de la zona. Lo mismo arreglaba una moto que un coche, tractor o bicicleta y si tenía que llevar algún vehículo a pasar la ITV, lo hacía. Se trataba de una persona de gran corazón con los niños, que le llamaban cariñosamente ‘Papi’”, ha expresado.“Hombre con el corazón dividido en dos, Portugal y España. Lo mismo le gustaba un fado que una sevillana, un vino de Oporto que un Chiclanero, un trozo de bacalao que una butifarra de la carnicería Juanito”, ha recordado Dorantes, quien ha añadido que “todavía queda en el recuerdo esa voz en la plazoleta llamando a sus amigos en voz alta ‘Molondro’, el sonido de las herramientas cayendo en el suelo, o verlo meterse debajo del coche de quien lo necesitara, conocido o desconocido, la chispa de las pinzas de batería y un largo etcétera…”. Nacido el 22 de febrero de 1939 en Alfena, localidad próxima a Oporto, Augusto Moreira Da Silva es el mediano de tres hermanos. Tras el fallecimiento de su madre a los siete años, comenzó a buscarse la vida y se desplazaba a la ciudad de Oporto para hacer sus primeros trabajos de mecánico.En el año 1953, con una situación económica familiar grave, su padre decidió emigrar con toda su familia a Venezuela en busca de una nueva vida. Una vez adaptado, Augusto realizó infinidad de trabajos de albañil, repartidor, conductor de camiones y buses, mecánico, etcétera.. Y en 1958, con 19 años, conoció a Remedios, a la que él llamaba ‘La Gitana’. Con esta chiclanera, que también había emigrado a Venezuela, se casó en el año 1962.Pasado unos años se trasladaron a España. Los inicios, al igual que cuando emigró, no fueron fáciles. Se instalaron en nuestra ciudad, concretamente en la barriada de Panzacola, que el tanto apreció. Fue testigo del desarrollo de la misma, viendo cómo se construyeron las viviendas, los centros escolares, los nuevos viales y cómo llegaron los nuevos vecinos, a los que Augusto consideró su familia.En el terreno profesional, trabajó como chófer en la empresa de Autocares Rico y posteriormente en Tranvía de Cádiz, siendo muy querido por todo el personal de la empresa y ganándose el cariño de todos hasta su jubilación.