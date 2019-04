La Dirección General de Calidad Ambiental y de Cambio Climático de la Junta de Andalucía ha publicado hace unos días la licitación de una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos que se instalará en la Finca de La Victoria, probablemente dentro de poco más de un año, tal y como adelantó el alcalde, José María Román.

En este sentido, las empresas interesadas ya pueden presentar sus ofertas para ejecutar este proyecto, que tiene un plazo de ejecución de diez meses y que cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.989.934,36 euros, financiado en un 80 por ciento por Fondos FEDER de la Unión Europea.

Las instalaciones serán destinadas a los residuos Chiclana, pero también a otras poblaciones de la Janda y la Bahía en caso de problemas técnicos

El regidor chiclanero aseguró que este anuncio supone una mejora “muy significativa a la hora de la explotación de la gestión de los residuos en Chiclana”, añadiendo que se trata de un proyecto cuyo expediente “promovimos desde el Ayuntamiento y Chiclana Natural y que estaba pendiente de licitación. Estamos hablando de una planta de transferencia para los residuos de Chiclana, aunque también contempla una eventual atención a otras poblaciones como Vejer y Barbate ante un supuesto de avería o parada técnica de la planta de transferencia de Vejer, y también para las poblaciones de San Fernando y Cádiz en caso de parada técnica de la estación de transferencia de Cádiz”.

De los casi tres millones del presupuesto base de licitación para la ejecución de la planta de transferencia, casi un millón de euros se destina a equipamientos; es decir, instalaciones y maquinarias, aunque también destacan otras partidas como las previstas para urbanización de la planta y para la preparación del terreno, con un montante de unos 300.000 euros cada una.

“Entendemos que la entrada en funcionamiento de esta planta de transferencia puede llevar consigo una reducción de los costes y, por tanto, un ahorro para la ciudadanía en general”, ha indicado el alcalde, quien ha explicado que, “teniendo en cuenta que existe un cierto déficit en la tasa de basura, ahora se podrá estar en números muy convenientes para la ciudad y para los vecinos y vecinas en general”.

José María Román ha recalcado que “también llevará consigo una mejora ambiental muy importante, que va en coherencia con otros hitos logrados en estos últimos años como la clausura y sellado del punto de acopio, el sellado del vertedero de La Victoria, que ha supuesto una inversión de más de tres millones de euros, y otros como el tercer punto limpio de Chiclana, ubicado junto a la rotonda del Atún y que en pocas semanas abrirá sus puertas”.

Para Román “se trata de un gran avance en la gestión de los residuos y medioambiental”; no obstante hizo una llamada de atención ante la situación que con frecuencia se encuentra la ciudadanía con determinados contenedores, sobre todo del extrarradio, que están prácticamente vacíos y, sin embargo, hay numerosos residuos a su alrededor. “Llama poderosamente la atención cómo en algunas zonas de contenedores no hay un buen uso y se puede comprobar que están sin utilizar, mientras que alrededor hay mucha basura tirada. Además, esta mala práctica no solo afea la imagen, sino que provoca malos olores y encarece el gasto”, apostilló el alcalde.