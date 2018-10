IU califica los datos del desempleo en Chiclana de “desastrosos” y “nada sorprendentes”

El concejal de IU, Roberto Palmero, ha valorado los datos del paro que ha arrojado el fin de la temporada estival en Chiclana, donde el número de desempleados ha aumentado en 824 personas para alcanzar la cifra de 10.250, unos números que ha calificado de “desastrosos y nada sorprendentes”.Dijo que “estamos ante la subida del paro más grande que se producido en Chiclana en lo que va de año y qué hace el delegado de Fomento, no dar la cara. Ahora no sale a presumir de las cifras en rueda de prensa...”, ha lamentado Palmero, que ha explicado que “de cada diez parados que se han producido en la provincia de Cádiz en septiembre, casi dos son chiclaneros. Esto supone una subida del 8% en el número de desempleados de la localidad, unos datos preocupantes, ya que uno de cada diez parados de Chiclana se genera en el mes de septiembre”. El edil de Izquierda Unida ha vinculado de manera directa estas cifras con el “alejamiento de la realidad” de la que hace gala el Gobierno, “con un modelo de empleo cada vez más concentrado y enfocado, única y exclusivamente, a la hostelería. Nueve de cada diez parados que se han dado este mes pertenecen al ámbito del turismo. Gente que se va al paro y a malvivir hasta que llegue de nuevo la temporada en la que los hoteles abren sus puertas”.“¿Y cuál es la respuesta que da el Gobierno ante una situación que se repite año tras año?”, cuestionó, “pues ninguna, sólo la celebración de este modelo como si fuera el mayor éxito que tiene la ciudad. Lo pudimos comprobar el pasado fin de semana con la celebración del Día Internacional del Turismo, en el que se han entregado premios y se ha presumido de las cifras con las que cuenta el sector pero no se ha mirado hacia el lado más importante, hacia el de los trabajadores que lo sostienen”.Respecto al Plan de Calidad de Turístico en el que se está trabajando, el concejal chiclanero ha mostrado su malestar porque “sólo se centra en la parte correspondiente a las empresas y a las asociaciones de comerciantes y colectivos de este tipo. En ningún momento se ha hablado de poner en marcha alguna medida que vaya del lado de los trabajadores. Se presume de que hay hoteles que se van a gastar millones de euros en mejorar sus infraestructuras durante el tiempo en el que están cerrados, sin embargo, cada vez se contratan a menos personas, se ofrecen peores condiciones laborales y se despiden a más trabajadores... el Ayuntamiento, como siempre, de la mano de las grandes empresas de este sector, nunca de la mano de los trabajadores y trabajadoras”.“Desde Izquierda Unida -concluye Palmero- lo hemos dicho por activa y por pasiva. Apostamos por ir de la mano de los trabajadores, un sector que tenemos que mimar y que vive una situación insostenible. Y por su puesto, hay que diversificar la oferta. La única apuesta por el trabajo que se hace desde el Gobierno no puede basarse en planes de empleo que vienen de la Junta o en ferias de la tapa.