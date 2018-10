Chiclana lidera el mayor número de desempleados de la provincia en agosto

La ciudad acumuló la mayor cifra de desempleados de la provincia gaditana durante el pasado mes de agosto con 824 personas más que se apuntaron a las listas del paro.

Tras excelentes resultados de creación de trabajo durante desde los meses previos al verano, Chiclana volvió a experimentar el varapalo de la desestacionalización, ya que como suele ocurrir todos los años, tras la temporada estival llega a incrementarse de manera sustancial el número de parados por la alta dependencia de la ciudad del sector turístico.

El PP dice que se han acabado los "efectos positivos" del anterior Gobierno central

Así, el pasado mes encabezó la lista de desempleados de la provincia y por detrás le siguen Jerez con 712 parados; El Puerto de Santa María, con 575 y Algeciras con 533. Ante estos números, el PP lamenta que "Chiclana sea líder en el paro y en oportunidades perdidas gracias a José María Román y el PSOE". El concejal José Manuel Lechuga afirma que "como siempre pasa con el equipo de José María Román, las fechas lo ponen en su sitio. Ahora es la fecha de las cifras del paro, que demuestran la realidad de Chiclana".

El concejal popular subraya que "el gobierno local de PSOE y Ganemos está ajeno a lo que ocurre en el mercado laboral, está al margen de todo, fuera de la realidad. No hacen nada, no están presentes en nada y no influyen para nada en las políticas de empleo".

Por su parte, la secretaria general del PP, Ana Domínguez, manifiesta que "la subida del paro en 824 personas es una prueba más que evidente de que el Ayuntamiento no ha hecho nada a nivel local por eliminar la dependencia estacional del empleo a nivel turístico". Añade que "cuando se han acabado los últimos coletazos de los efectos positivos del Gobierno central del PP, se ha puesto fin a la fiesta y nos damos de bruces con la realidad. Ahora toca recoger todo el desastre originado por el PSOE, con la incertidumbre tanto a nivel central como local, donde hay una falta total de ideas, de propuestas. Román es un alcalde con un gobierno agotado y sin esperanza para Chiclana".

Para los populares, "la inacción demuestra que Román cree que Chiclana no tiene otra alternativa, y sí la tiene. El PP defiende la necesidad de apostar por la industrialización de la ciudad, así como medidas para autónomos. El PSOE prometió microcréditos, pero no los han puesto en marcha".