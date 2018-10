El instituto que marcó la historia de Chiclana

Medio siglo de vida con miles de alumnos y experiencias a sus espaldas. Han sido 50 años de existencia del instituto conocido popularmente como el ‘Poeta’, el más antiguo de la ciudad. Este centro bien ha merecido un homenaje por su trayectoria y por lo que supuso para varias generaciones de estudiantes de Chiclana su puesta en marcha en 1968.

El centro educativo y el Ayuntamiento no han querido pasar la ocasión para distinguir a este maduro pero aún joven instituto que, sin duda, ha influido en el devenir social, político y cultural de Chiclana. Su creación hace 50 años significó un punto de inflexión en el panorama educativo de la localidad y, se podría decir, que revolucionó y ha dejado su huella de forma decisiva en lo que hoy es Chiclana.

De esta manera, el Teatro Moderno acogió en la tarde de ayer el acto de entrega de la Medalla de Plata de la ciudad al instituto chiclanero, un galardón que fue recogido por su actual director, Francisco Javier Haro, acompañado de Andrés Ruiz, ex alumno y conserje del centro; Ana Orozco, también antigua estudiante y profesora del centro; y el padre Emilio. A la cita asistieron profesores, directores, alumnos y ex alumnos del centro, así como el alcalde, José María Román, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ambos ex estudiantes de el ‘Poeta’. También estuvieron otros cargos políticos como Teresa Ruiz Sillero o Juan Luis Belizón al igual que miembros de la Corporación municipal.El evento comenzó con la intervención de la edil de IU, Ana Rodríguez, la encargada de elaborar el expediente de concesión del reconocimiento. En su discurso quiso realzar la transcendencia del instituto “cuyo nacimiento fue una revolución con mayúsculas”, dijo. En esta línea, la concejala destacó que la creación de el ‘Poeta’ trajo consigo la igualdad de oportunidades enel plano educativo y social de Chiclana, ya que el centro nació como sección segregada del instituto Columela de Cádiz, y sólo los pudientes podían desarrollar los estudios de bachiller fuera de Chiclana. “Su puesta en marcha hace 50 años produjo un cambio profundo en el entramado social, deportivo y cultural de Chiclana. Sin duda marcó la historia de la ciudad”, añadió.Por su parte, el director del instituto, Francio Javier Haro, manifestó la importancia de este centro al asegurar que “hablar de el ‘Poeta’, es hablar de libertad de expresión y espíritu crítico”. Subrayó que el instituto ha sido cuna de políticos, matemáticos, pintores, músicos y personas destacadas en el ámbito cultural. Así, reconoció que la entrega de la Medalla de Plata de la ciudad a el ‘Poeta’ supone todo un orgullo para la comunidad educativa de este centro.Manuel Jiménez Barrios señaló que el galardón al instituto “es absolutamente merecidísimo porque ha contribuido a lo que es ahora Chiclana”. Al igual que en las anteriores alocuciones, quiso contextualizar la época en que abrió sus puertas este centro un 13 de octubre de 1968, “una etapa difícil en la que poco más de 160 alumnos comenzaban a estudiar en sus aulas”. Indicó que, desde entonces ,sigue conservando “a fuego” a muchos amigos y amigas compañeros de banca. Ya por último, el alcalde destacó que la puesta en marcha del instituto supuso “un cambio brutal y radical” en la vida de una Chiclana que por entonces se mantenía a duras penas con trabajadores a jornal en las labores, mayoritariamente, del campo. Quiso aprovechar el momento lpara agradecer el enorme trabajo de los numerosos profesores o directores que han pasado por el instituto, así como el personal no docente.El acto de reconocimiento se suma a otros muchos que desde el propio centro se han llevado a cabo a lo largo de este año con el fin de que no se olvide la gran contribución de este instituto a Chiclana, porque su creación acarreó consecuencias más que positivas para la ciudad.