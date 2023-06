Chiclana insiste en su hospital ante el "colapso" de Puerto Real

La primera teniente de alcalde en funciones, Ana González, y el delegado en funciones, José Alberto Cruz, comparecieron en rueda de prensa para reiterar la petición a la Junta de Andalucía del cuarto centro de salud y del hospital para la ciudad. “Suplicamos a la Junta que atienda las peticiones de Chiclana en materia de sanidad”, destacó la delegada, incidiendo en que “no podemos consentir que se mermen los servicios públicos, sobre todo un pilar fundamental como es la sanidad pública”.

“Volvemos a reclamar el cuarto centro de salud y el hospital porque, desgraciadamente, desde el pasado martes, sobre todo, esta reclamación está plenamente justificada, porque está habiendo hasta 70 horas de espera en el servicio de urgencias del Hospital de Puerto Real. Además, hay orden de derivar al Hospital Puerta del Mar a los pacientes que necesiten se les traslade directamente a Cádiz para los servicios de observación y hospitalización”, señaló Ana González.

“El Hospital de Puerto Real está colapsado y lo está ahora, sin que haya llegado la temporada estival, en la que se cierran plantas del hospital y merma el número de camas. Estamos hablando de una situación de colapso y una realidad a lo que hay que atender”, hizo hincapié, destacando que “ya no hablamos de no mermar, hablamos de tener planificación y de saber leer los tiempos. Por ello, no rogamos, suplicamos a la Junta de Andalucía que atienda a Chiclana, que cumpla con Chiclana, porque Chiclana es la ciudad que más crece de la Bahía de Cádiz cada año, la esperanza de vida está creciendo y ahora, en temporada estival, casi triplicamos población”.

“Por todo esto, reclamamos aquello que creemos que Chiclana necesita y, además, merece. Suplicamos a la Junta que atienda la demanda que hacemos desde el Gobierno municipal, desde el Ayuntamiento de Chiclana, porque no nos estamos inventando nada, ya existe un colapso en el Hospital de Puerto Real y no podemos permitir que esto siga ocurriendo”, finalizó Ana González.