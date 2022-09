Homenaje a Paco Revuelta tras 60 años viviendo fuera de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió en el Salón de Plenos a Paco Revuelta Marín, chiclanero que desde hace 60 años vive fuera de la ciudad y que se ha convertido en un “embajador de Chiclana en Galicia”. “Precisamente esa distancia a Chiclana es la que hace que Paco se haya convertido en un gran embajador de la ciudad, contando las maravillas que ofrece”, expresó el alcalde, quien destacó que, “pese a los años y a que venga poco a Chiclana, conserva un grupo importante de amigos”. “Hoy hemos querido hacer este homenaje del pueblo de Chiclana a una persona que lleva nuestra ciudad allá donde esté”, incidió.

Por su parte, Paco Revuelta, que se mostró emocionado durante el acto, indicó que “esta sorpresa me llena de orgullo como chiclanero”. “Todo lo que he hecho ha sido con amor y con cariño, lo que me ha llevado a conservar todas estas amistades después de 60 años”, manifestó.

“Chiclana está por encima de todo y cada vez que un amigo chiclanero viene a Galicia me vuelco y lo doy todo para que puedan sentirse como en casa”, manifestó Revuelta, quien indicó que “en estos 60 años fuera de mi tierra he luchado y he pretendido el triunfo, logrando ser feliz como chiclanero en tierras extrañas, porque siempre me he acordado del río Iro, de la calle La Vega, del Ayuntamiento, de la iglesia de Jesús Nazareno, de la Virgen de los Remedios, etcétera…”.