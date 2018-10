"Si el centro de salud de Los Gallos abre en 2010, sería un milagro"

El presidente del PP y candidato a la Alcaldía de Chiclana, Andrés Núñez, volvió a criticar un nuevo retraso para el fin de las obras del centro de salud de Los Gallos, unos trabajos que, según apuntó, tendrán que estar acabados este próximo domingo.Núñez manifestó que el contrato con la empresa para la finalización de las obras expira en la citada fecha y, según señaló, todo parece indicar que no será así. De esta manera, recordó que el fin de la actuación estaba prevista para el pasado mes de julio, pero por causas de las lluvias se prorrogó dicho contrato para el próximo domingo. Pero una vez más, vemos que han incumplido los plazos por parte del gobierno municipal (PSOE-Ganemos), lamentó.En este sentido, aseguró que el Ayuntamiento se ve obligado a tomar una decisión si no se entregan las obras del equipamiento sanitario en la fecha acordada. Una de ellas sería, según indicó, una sanción a la empresa, mientras que la otra opción se inclinaría por resolver el contrato con la empresa que ejecuta los trabajos, cuyo coste alcanza 1,3 millones de euros. Núñez reiteró que el centro de salud de Los Gallos tendría que haberse abierto en 2007, “con lo que Chiclana y los chiclaneros llevan 11 años sin centro de salud”.

Los populares insisten en que el edificio tendría que estar acabado hace 11 años

Además, criticó los continuos retrasos para que se llevaran a cabo las obras, “aplazamientos como cuando dijo el alcalde, José María Román, que la empresa municipal Emsisa podía ejecutar la obra, él pretendió hacerlo, y se perdieron casi dos años”.Ante ello, el candidato popular exigió saber al gobierno municipal qué es lo que ha ocurrido para que se vuelva a “incumplir” el fin de la actuación “que preocupa e indigna a muchos chiclaneros”, afirmó.Núñez indicó que la formación popular “es consciente” de que algún día acabarán las obras en el centro de salud, “pero no se puede decir cada tres días una fecha de terminación, sin que al final no se cumpla”.Además, dijo que el día en que acaben las obras, la Junta de Andalucía tendría que adquirir el edificio para adscribirlo a su red sanitaria “y luego dotarlo de mobiliario y personal para su funcionamiento. En concreto, si el centro de salud de los Gallos abre en 2020, sería un milagro”.El candidato del PP volvió a arremeter contra los socialistas en instó al alcalde a que “deje de engañar a la gente y diga de una vez por todas qué es lo que ocurre o qué problemas hay que impiden que el centro de salud aún no esté acabado”.