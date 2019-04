“Desde hace bastante tiempo se vienen realizando reuniones de la comisión de seguimiento de las obras del tranvía entre técnicos municipales y de la Junta y en julio de 2018 se hizo entrega a la Junta de un informe sobre los desperfectos existentes, lo que impedía la recepción de las obras”, afirma la portavoz del Gobierno y delegada municipal de Vías y Obras, Cándida Verdier, quien compareció en rueda de prensa junto al delegado municipal de Tráfico, José Manuel Vera, para responder a las críticas del PP sobre los daños que provoca la obra del tranvía en vehículos y los riesgos que supone en ciclistas y conductores de motocicletas.

Así, Verdier ha reseñado que desde el Ayuntamiento han reclamado a la Junta de Andalucía que “ejecuten de una vez las obras pendientes en la infraestructura del tranvía y que afecta en el día a día de los chiclaneros”. En este sentido, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones vertidas desde el PP de Chiclana en relación a la no finalización de las obras del tranvía. “En el PP parece que desconocen que quien corresponde dar respuesta sobre la reparación de los desperfectos es precisamente la Junta de Andalucía, no ahora que gobierna el PP sino también antes”.

El tramo con mayor número de daños se localiza entre el polígono de La Hoya y el Pilar

La edil ha señalado que desde Alcaldía se ha remitido una carta a la actual delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, a través de la cual se le ha trasladado las necesidades y problemas existentes en Chiclana, entre ellos, los del tranvía. “En definitiva, quien tiene la obligación de subsanar estos desperfectos, para que el Ayuntamiento pueda recepcionar las obras, es la Junta de Andalucía, por lo que desde el Ayuntamiento de Chiclana hemos estado reivindicando que se arreglaran”, ha insistido la portavoz del Gobierno, quien ha añadido que “hemos localizado un total de 56 desperfectos a lo largo del recorrido entre las cocheras y las salinas de Bartivás, destacando el tramo entre el polígono de La Hoya y El Pilar con un total de 13 desperfectos, mientras que desde Alameda Solano a Callejón de la Rosa se han localizado nueve, por poner algunos ejemplos”. “Incluso, hemos reclamado por los desperfectos ocasionados en la avenida de La Libertad durante la famosa prueba del tranvía durante el anterior Gobierno municipal”, ha recalcado la delegada de Obras, quien ha añadido que “estamos hablando de defectos en los aparcamientos, en la calzada, en los adoquines de las rotondas, arcén, aglomerado, farolas, señalética, acceso a los negocios de la zona, etc”.

Verdier ha incidido en que el PP quiere ahora “que sea el Ayuntamiento, con el dinero de todos los chiclaneros, el que arregle los desperfectos que le corresponde a la Junta de Andalucía y no lo vamos a permitir, ya que es la administración andaluza, gobierne quien gobierne, quien debe arreglar estas anomalías en las obras del tranvía”, instando al portavoz de la formación popular de Chiclana, Andrés Núñez, a que “empuje en la misma dirección para que la Junta de Andalucía repare estos desperfectos, al igual que para que abra de una vez por todas el centro de salud de Los Gallos o resuelva favorablemente el proyecto de la carretera del Molino Viejo”.

Por su parte, José Manuel Vera ha criticado “el carácter desvergonzado del PP en estas últimas semanas, lo que demuestra el nerviosismo de sus miembros”. Lamentó que, “a sabiendas de que es la Junta la que debe actuar en todo lo relacionado al tranvía, se dedica a decir cosas que no son”, ha expresado el delegado de Tráfico, quien ha insistido en que “la plataforma tranviaria es de la Junta desde que se iniciaron las obras. Hasta que las obras no se recepcionen, el único responsable, por tanto, es el Gobierno andaluz”.Asimismo, ha reiterado que hay dos cuestiones muy relevantes “que se vienen reclamando desde hace meses a la Junta. Por un lado, el tema de los adoquines en las rotondas, que se ha solicitado en todas las reuniones que hemos tenido; y, por otro lado, hemos trasladado la petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte, que solicitaba la instalación de un semáforo en el paso de peatones de la primera parada del tranvía, junto a Eroski”, ha indicado el delegado municipal de Tráfico, quien ha aclarado que, “viendo que la Junta no ha cumplido, el Ayuntamiento de Chiclana está trabajando actualmente para la instalación de este semáforo, con el objetivo de preservar la seguridad de los peatones”.