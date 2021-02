Chiclana continúa sin bajar del millar de contagios

Chiclana sigue por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes según los últimos datos adelantados por la Consejería de Salud y Familia. Aunque la tasa de incidencia ha bajado muy poco en las últimas 24 horas de los 1038,2 casos hasta los 1.035,8 al menos no ha seguido creciendo, si bien estos números pueden subir o no en los próximos días.

Asimismo, en la jornada de ayer y hasta hoy se han registrado 63 nuevos positivos en la ciudad, con lo que desde el comienzo de la pandemia se han contabilizado 3.597 casos confirmados, con 1.676 curados y 53 muertos.

Con todo ello, el municipio chiclanero se mantiene en la actualidad unas cifras de contagios que ha provocado el cierre de la hostelería y el comercio no esencial desde este pasado miércoles. No obstante, cabe reseñar que el Consejo Asesor de Alertas se pronunció ayer en el sentido de reducir a siete días el periodo que debe transcurrir para que un municipio que supere la tasa de incidencia acumulada de 500 casos confirmados de Covid-19 por 100.000 habitantes, que implica el cierre perimetral de la localidad, o que rebase la tasa de 1.000 contagios, que es cuando la Junta decreta la suspensión de su actividad no esencial, pueda salir de las restricciones vinculadas a esas tasas si esta desciende de esas cifras. Actualmente ese periodo es de 14 días.