Desde Chiclana a Santiago en bici eléctrica

Alrededor de 1.160 kilómetros separan Chiclana de Santiago de Compostela, pero esto no es un ningún impedimento para realizar el Camino de Santiago desde este municipio gaditano.

El pasado 1 de julio los chiclaneros Paco Fuentes y Salvador Fernández, ambos pensionistas de 66 y 67 años, se marcaron este gran reto. Con sus mochilas a la espalda y ayudándose de sus bicicletas eléctricas, partieron desde el bar El Marino de Carboneros para vivir esta gran experiencia.

Pese a ser la tercera vez que realizaban el Camino de Santiago, era la primera en la que había tantos kilómetros por recorrer. "Nosotros ya habíamos hecho el Camino desde Astorga y desde Rosemballe en Francia; pero esta vez queríamos hacerlo desde Chiclana. La verdad que no tuve que convencer mucho a mi cuñado para hacerlo y pese a las dificultades del Camino, si podemos, este año lo volveríamos hacer", aseguraba Paco Fuentes, también conocido en la localidad como El Trini.

Esta aventura en la que estuvieron embarcados durante dos semanas no ha sido de las más fáciles para estos dos peregrinos. Según cuenta Paco Fuentes, "desde Chiclana a Salamanca no encontramos ningún albergue abierto, lo que supuso un desembolso bastante importante de dinero porque nos quedábamos en pensiones de 30 o 50 euros. Incluso hubo una que nos pedía 80 euros pero si la pagábamos teníamos por seguro que no llegaríamos a Santiago por falta de dinero, ya que no contábamos con gastar tanto".

Asimismo, también aseguran haberse encontrado por el Camino muchos otros peregrinos que partían desde Andalucía pero según narran "no sé cómo ni por qué todos nos perdimos. Nosotros llevábamos el GPS y aún así nos perdimos mínimo 14 veces. Por perdernos tanto, recorrimos de 70 a 80 kilómetros más de la cuenta".

Otras de las dificultades que se encontraron una vez en el Camino fue la subida de las grandes montañas. "Lo más difícil del Camino fue subir las montañas por la falta de batería de las bicicletas. A mitad de montaña se quedaban sin batería y teníamos que cargar encima de nuestras maletas con ellas también", explicaba Paco Fuentes.

Por otro lado, el tiempo tampoco les acompañó en todo momento. "En Sevilla pasamos mucho calor y una vez en el norte nos llovió una barbaridad. Pero aún con eso volveríamos a repetir sin duda.