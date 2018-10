Chiclana acogerá un concierto de la orquesta ‘Almaclara-Inés Rosales’

El alcalde, José María Román; el presidente de Inés Rosales, Juan Moreno; y el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, han dado a conocer el concierto de la orquesta de cámara de mujeres ‘Almaclara-Inés Rosales’, que se desarrollará el próximo 31 de octubre en el Teatro Moderno, a partir de las ocho de la tarde. Esta cita es una de las diferentes galas benéficas que durante los próximos meses se organizan y cuyos beneficios irán destinados a la campaña ‘Ningún Niños sin Juguetes’, de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. En este sentido, indicar que las entradas ya están a la venta por un precio de siete euros en Óptica La Vega.Durante la presentación, en la que también han estado presentes la delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y los representantes de la junta directiva de la Asociación de Reyes Magos, Paco Sánchez y Carlos García Viejo, el alcalde ha destacado que “la Asociación de Reyes Magos se significa por las muchísimas actividades que organiza de cara a generar mucha vida en el municipio y, sobre todo, a recaudar fondos para la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’”. “Y en este caso, de la mano de Juan Moreno, podremos disfrutar el día 31 de octubre del concierto de la orquesta de cámara de mujeres Almaclara-Inés Rosales”, ha expresado José María Román, quien ha agradecido a Moreno que “se haya acordado de su tierra y para una buena causa”.Por su parte, el presidente de Inés Rosales y último Rey Baltasar ha indicado que “la mejor manera de agradecer el nombramiento como Rey Mago es devolver parte de ese favor trayendo este concierto de una orquesta muy particular, ya que es la única de Andalucía formada solo y exclusivamente por mujeres”. “Más allá de elaborar las acreditadas tortas de aceite, Inés Rosales tiene un compromiso social que es devolverle a la sociedad parte de lo que recibimos de ella por la compra de nuestros productos”, ha expresado Juan Moreno, quien ha explicado que “hace cinco años pasó por delante de Inés Rosales la figura de Beatriz González Calderón, alma máter de la orquesta Almaclara, con la tesitura de encontrar quien ejerciera de mecenazgo de la orquesta para evitar su desaparición por problemas económicos. Y entendí el proyecto de Almaclara, que no es otro que poner en valor a la mujer en el mundo de la cultura, casi siempre oculta por un patriarcado muy mal entendido, por lo que le dimos ese apoyo que necesitaba para que pudiera seguir adelante”.El presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana ha agradecido a Juan Moreno que “tengamos la oportunidad de disfrutar de este concierto a beneficio de la campaña ‘Ningún niño sin juguetes’” y ha invitado a la ciudadanía a que asista al concierto del próximo 31 de octubre, “puesto que no solo podrá deleitarse con el espectáculo, sino que también colaborará con nuestra labor para que todos los niños de Chiclana puedan tener sus regalos el día de Reyes”.La Orquesta de Cámara de Mujeres surge en 2008 con el objetivo de reivindicar y homenajear a todas las mujeres que, a lo largo de la historia de la música, no han conseguido alcanzar sus metas debido no a su falta de talento, sino a su sexo. Las componentes pretenden reflejar el espíritu que las nueve en la dirección del deleite musical, además de rendir homenaje a dos de las mujeres más representativas de la historia de la música, como son Alma Mahler y Clara Schumann, que, si bien fueron músicos de un altísimo nivel creativo y técnico, se mantuvieron siempre a la sombra de una sociedad y un gremio eminente masculino.