El sorteo de este domingo la ONCE, que estaba dedicado a la procesión cívico-religiosa ‘El Vítor’ de Mayorga (Valladolid), ha dejado 200.000 euros en Chiclana, según un comunicado de la organización. No obstante, la localidad sevillana de Tocina ha sido la más beneficiada del sorteo de ayer, ya que en esa población un vendedor de la ONCE ha repartido 1,68 millones entre diez vecinos.

Además, un vecino de Tocina se ha llevado este domingo el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un total de un millón y medio de euros.

El resto de premios se han repartido entre Castilla León, Cataluña y Comunidad de Madrid.