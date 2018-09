Chiclana Natural invertirá casi un millón de euros en el ciclo del agua

"Las mejoras que llevará a cabo Chiclana Natural en las diferentes actuaciones que acometerá, unidas a la aprobación de la ordenanza de regulación de viviendas, permitirán un avance importante en cuanto al abastecimiento en diversas zonas del municipio", destacaba el alcalde, José María Román, ante la inversión que llevará a cabo la empresa municipal Chiclana Natural en el ciclo integral del agua por valor de 998.000 euros. Es decir, con este importe realizará obras de saneamiento, abastecimiento y mejoras en la red.

La posibilidad de acometer estas actuaciones surge a raíz de la autorización por parte del pleno municipal para que la empresa municipal pueda acometer una operación de préstamo a largo plazo. En este sentido, el regidor chiclanero ha incidido en que "esto supone un síntoma en la recuperación de nuestra economía, puesto que hace diez años que no se concede un préstamo a una empresa pública". Según señaló, el endeudamiento de las cuentas anuales municipales y el incumplimiento de la ratio económica hacían que las entidades bancarias no confiaran en operaciones de Tesorería, "pero al conseguir que no consoliden las cuentas de Chiclana Natural con las del Ayuntamiento, ya sí existe la posibilidad de poder realizar este tipo de operaciones", apostilló.

Así, con casi un millón de euros se podrá realizar diversos trabajos como la ampliación del grupo de presión para el abastecimiento en Naveritos, que supondrá una cuantía de 130.000 euros. Esta actuación pretende mejorar el actual sistema de distribución del sector Naverito, siendo necesaria la ampliación del Grupo de Bombeo con tres nuevas bombas y modificaciones hidráulicas de este grupo de impulsión, que va a permitir, además, la eliminación del Grupo de Presión del Polideportivo, lo que redundará en una mayor estabilidad de las presiones en la red y unos menores costes energéticos.

También se realizará la seguridad hidráulica en arterias, con un coste de 100.000 euros. Las arterias de distribución de los principales sectores de abastecimiento a la zona costera de la ciudad deben contener elementos de protección para operarlas en caso de avería o emergencia y garantizar el suministro a los abonados. De la misma forma, los elementos de protección garantizan la operación correcta de las redes y facilitan la localización de fugas o agua no registrada en la red.

La tercera de las actuaciones será en la avenida Diputación, en el sector Carboneros, cuyo coste será de 250.000 euros. Las obras consisten en la mejora de la capacidad hidráulica de la red de saneamiento del Sector Carboneros y Avenida de la Diputación, en concreto aumentando la capacidad de la red de saneamiento a la que conectan las calles Granza, Carbón, Ceniza, Brea, Camino de la Isleta, que actualmente presentan problemas de desbordamiento durante los momentos de lluvia intensa. De la misma forma, se estudiará la posible eliminación de la estación de bombeo de aguas residuales existente en avenida de la Diputación, esquina con Camino de la Isleta.

Por otro lado, se actuará para el cumplimiento de la autorización de medidas de caudal y desbaste, por valor de 125.000 euros. Estos trabajos incluyen la realización de las obras necesarias para dar cumplimiento al condicionado de la modificación del año 2017 de la autorización de vertido VA-CA 08/97, en lo relativo a los aliviaderos y puntos de descarga de las redes de saneamiento. En concreto, se pretende instalar sistemas de pretratamiento consistente en el desbaste de elementos gruesos y muy gruesos, así como el control y medida de caudal de alivio en dichos elementos, integrándolos en el sistema de telecontrol de Chiclana Natural.

Otros trabajos serán las obras que incluyen la red de gravedad de conexión entre el sistema de colectores de llegada a la antigua EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) El Pilar hasta la nueva EBAR El Pilar, con un coste de 250.000 euros. Está situada junto a la rotonda, siendo necesarias para modificar y ampliar la recogida de aguas fecales, anulando la actual estación de bombeo de aguas residuales para poner en servicio la Estación de Bombeo de El Pilar, dotándola del equipamiento necesario. Con esta actuación se dará solución al problema que presenta la actual EBAR, cuya capacidad es insuficiente para los nuevos desarrollos, a su vez presenta numerosas incidencias con los riesgos de vertidos asociados.

La última de las actuaciones tendrá un coste de 70.000 euros e irá destinada a la reforma de la EBAR de Barrosamar. Esta actuación pretende construir un tanque de tormentas anexo a dicha estación para así evitar la descarga de las primeras aguas de lluvia a la zona de playa, reduciéndose los riesgos asociados al poseer estas aguas un alto nivel de contaminación debido a los arrastres y escaso nivel de dilución.