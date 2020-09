La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y el alcalde de Chiclana, José María Román, han protagonizado un un encuentro en el que también han estado presentes la delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y el delegado del Área de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas. Durante la reunión la alcaldesa ha expuesto el proyecto para que Jerez sea Capital Europea de la Cultura 2031 y en la que el regidor chiclanero ha prestado su apoyo y colaboración para que esto sea posible. “No hay una ciudad que pueda representar mejor el papel de capital de la cultura como Jerez”, ha reseñado el regidor chiclanero, destacando que “se trata de un Ayuntamiento grande y de los más importantes de España. Jerez es una ciudad que tiene mucha importancia a nivel nacional e internacional y este elemento hay que realzarlo y ponerlo en valor, puesto que esto nos repercute a toda la provincia por el sello de identidad y de cultura que caracteriza a Jerez”.

De esta forma, José María Román ha especificado que, “debido a la crisis del COVID-19 muchos grandes profesionales de la cultura lo están pasando muy mal. Por ello, tiene que haber una respuesta de la administración de forma potente y solidaria, para resolver y dinamizar el mundo cultural, que ahora está viviendo horas muy dolorosas”, explicando que, “para paliar esta situación, hemos propuesto la creación de un foro por la cultura, que nos permita generar el movimiento necesario para potenciar, precisamente, el mundo de la cultura”.

El alcalde de Chiclana también ha señalado que, el hecho de que Jerez sea Capital Europea de la Cultura, “tiene importancia a nivel provincial, con un gran proyecto al que Chiclana se incorpora, primero en apoyo a esa capitalidad europea y, segundo, porque se une así a un proyecto relevante. Una unión que viene por los vinos, por su producción y crianza, y también en el ámbito turístico, porque muchas de las personas que vienen a Chiclana hacen visitas por toda la provincia”.

Además, José María Román ha destacado la importancia de abrir el abanico de posibilidades de cara al turismo y debido al fuerte revés que la provincia y el país está sufriendo por la falta del turismo extranjero, debido a la crisis del COVID-19. “Jerez y su cultura tienen mucho que ver en este ámbito, porque tiene mucho que aportar en el mundo cultural y es imprescindible conquistar nuevos espacios para nuestro desarrollo”, ha destacado, incidiendo en que en que “Jerez, con esta iniciativa para la capitalidad europea, pone de manifiesto que siempre nos podemos reinventar para que podamos ser capaces de conquistar a nuevas personas, nuevas familias y a nuevos amantes de esta provincia. Para ello, necesitamos algo fundamental y es que la Consejería de Cultura se incorpore y sume, porque tiene que estar con los ayuntamientos”.

El alcalde ha reiterado que “se trata de una iniciativa abierta, que incluye a todas las ciudades de la provincia y en un contexto nuevo. Una nueva etapa en la que hay que sumar y si Jerez consigue la capitalidad la conseguimos todos, porque nos beneficiará a todos, ya que la cultura de Cádiz es una pieza fundamental para muchas personas, la vida de Cádiz es la que muchos consideran y la vida de Cádiz es la deseada por muchos y por ello, debemos promocionar una provincia que es la deseada, una cultura que es la deseada y una ciudad como Jerez, con las demás ciudades que la rodeamos, para que podemos crear un proyecto muy potente”.

Por su parte, Mamen Sánchez ha agradecido el apoyo de Chiclana, “porque para nosotros es muy importante que Chiclana se incorpore a esta candidatura, porque es un motor turístico muy importante en la provincia. Además, la cultura es un motor muy importante para el desplazamiento de las personas, puesto que cuando alguien se mueve lo que quiere es empaparse de la zona y vivir sensaciones diferentes. Creo que no hay lugar en el mundo que en un espacio tan reducido en metros cuadrados pueda ofrecer tanto como lo hace nuestra provincia, con nuestras raíces y nuestros valores. Es todo esto lo que queremos poner en valor de cara a la candidatura de capitalidad, teniendo en cuenta qué somos y qué sumamos”.

“Después de mucho tiempo, a nivel turístico hemos conseguido dar una imagen de unidad en la provincia, poniendo a disposición de los visitantes todo lo que tenemos, y también debemos hacerlo ahora en materia cultura y es un camino que debemos labrar hasta 2031”, ha reseñado la alcaldesa, destacando que “la creación de un foro por la cultura nos permitirá conseguirlo”.

Además, ha incidido en que “no podemos obviar la situación por la que estamos pasando y lo mal que lo está pasando el sector cultural. Por ello, los ayuntamientos debemos actuar de cara a la recuperación de este ámbito y gracias al foro por la cultura podemos trabajar de conforma conjunta para su recuperación, surtiéndonos de idea que nos puedan complementar. Es por ello que la propuesta de este foro por la cultura me parece muy interesante, puesto que es la mejor forma y una gran oportunidad para poner en común qué ofrecer a los demás en estos momentos desde los ayuntamiento y diseñar la estrategia a seguir entre todos. Por ello, me gustaría que en este camino que debemos recorrer colaboremos todos y no solos los Ayuntamientos, sobre todo cuando hay una comunidad autónoma que recibe todo desde el Gobierno central y de ahí no pasa nada a los ayuntamientos. Esto es trabajo de todos y así debemos empezar a crear el camino”.