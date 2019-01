“Chiclana ha tenido más cuerpo que nunca en Fitur”

Por otro lado, en relación a la segunda edición del Concert Music Festival Sancti Petri , que se desarrollará del 6 de julio al 1 de septiembre en el poblado almadrabero, Ana González ha indicado que “se trata de la gran apuesta de Chiclana en Fitur, aunque ya tuvimos la oportunidad de presentarlo un día antes en el hotel Meliá”. “Nos sorprendió la gran cantidad de personas que asistió a la presentación del evento, entre ellos, empresarios turísticos, gerentes de inmobiliarias y promotores de Chiclana”, ha comentado la responsable del área, quien ha añadido que “lo más impactante es llegar a la estación de Atocha y encontrarte una pantalla gigante con imágenes de Chiclana y del Concert Music Festival, así como ver la expectación que se creó tanto en el hotel como en el stand de la provincia de Cádiz de cara a la presentación de Chiclana”. “Pero no se ha quedado ahí la cosa, puesto que se han editado 5.000 folletos informativos y revistas de gran calidad sobre este evento musical, en la que se habla del Concert, así como de la oferta de Chiclana y de empresas turísticas”, ha añadido.Además, la delegada de Turismo señala que, junto al alcalde José María Román, ha mantenido varias reuniones con distintas empresas del sector, entre ellas, un turoperador nórdico , “puesto que seguimos empeñados en continuar apostando por este nuevo mercado del norte de Europa”; una empresa de análisis sobre las personas que visitan el municipio ,“de cara a confeccionar nuevas estrategias de promoción y desarrollo de nuestra oferta”; así como con dos empresas interesadas en invertir en Chiclana. “Chiclana está sonando mucho como municipio donde invertir, ya que se está transmitiendo seguridad y estabilidad”, ha recalcado.

El PP dice que ha llegado el momento “en que el turismo tome las calles del centro”

El concejal del PP José Manuel Lechuga ha denunciado “la falta de estrategia y de política del equipo de gobierno del PSOE para nuestro turismo”. En la semana del turismo, con la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), “cuando estamos ante la cita más importante para promocionar el destino turístico de Chiclana, el PP ha comprobado la ausencia de una estrategia en materia turística por parte del gobierno de José María Román”.

Lechuga afirma que “el primer vector de la economía de Chiclana como es el turismo no merece la falta de interés que tiene el equipo de gobierno socialista. En esta semana importante, donde todo el mundo anuncia sus estrategias para marcar cómo trabajará el turismo su ciudad, el papel de Chiclana ha sido pésimo por parte del Ayuntamiento de Chiclana”. En este sentido, destaca que “la presentación de una web, sin nada que decir en el stand de la provincia en Fitur es algo pésimo. No sabemos cuál es la estrategia ni cuáles son los objetivos del turismo. Y eso no se puede consentir cuando hablamos del motor económico de Chiclana, cuando nos jugamos tanto, como por ejemplo muchos puestos de trabajo”.

Para el PP, el futuro del turismo en Chiclana "tiene un pilar en Chiclana como ciudad turística, como pueblo. Ha llegado el tiempo de que el turismo tome las calles del centro de Chiclana, por su oferta cultural, hostelera, por la oferta complementaria. Chiclana es una ciudad por descubrir por parte de los turistas; hay que hacer pasar a los turistas del Novo por el centro”. Otro pilar fundamental, según Lechuga, es la formación.