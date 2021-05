Catherine L’Ecuyer será la encargada de clausurar el Programa Educativo de Formación a Familias

El Programa Educativo de Formación a Familias se clausura esta semana con la ponencia ‘Educar en atención’, que impartirá Catherine L’ecuyer. Esta cita está prevista que se desarrolle este miércoles, 12 de mayo, a las 17.30 horas a través de plataforma zoom. Esta cita tratará sube la crisis de la educación, asegurando que es una crisis de atención. Sin atención, no hay aprendizaje. ¿Qué contribuye a mermar la atención? ¿Cuáles el mecanismo de la atención? ¿Cuál es la diferencia entre fascinación pasiva y atención sostenida? ¿Cuáles son los efectos del uso de la tecnología en las edades tempranas? ¿Cómo podemos mejorar la atención de nuestros hijos y alumnos? ¿Cuáles son los mitos respecto al cerebro en el ámbito educativo? ¿Cuáles son los efectos de la multitarea tecnológica? ¿Cuáles son los principales mitos en el ámbito de las nuevas tecnologías, y cuáles son las recomendaciones de las asociaciones pediátricas respecto al uso de las tecnologías? Sobre todo esto versará la ponencia.

Cabe reseñar que se trata de charlas totalmente gratuitas, para las que es necesario inscribirse dos días antes de cada taller, a través la página web del Ayuntamiento, www.chiclana.es. Las personas que necesiten más información al respecto pueden dirigirse a la Delegación de Educación, situada en el edificio Brake, y al teléfono 956 400 238. Estas ponencias se desarrollarán desde ahora hasta el mes de mayo, vía zoom, y la primera de las charlas está prevista que se celebre en la jornada de mañana miércoles, de 17:30 a 19:30 horas.

Catherine L’Ecuyer es canadiense, afincada en Barcelona y madre de 4 hijos. Es máster por IESE Business School, máster Europeo Oficial de Investigación y doctora en Educación y Psicología. La revista suiza Frontiers in Human Neuroscience publicó el artículo, The Wonder Approach To Learning, que convierte su tesis en una nueva hipótesis/teoría de aprendizaje. En 2015, recibió el Premio Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes por promocionar la cultura del juego en los medios de comunicación.

Fue invitada como ponente ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados de España y para la Segunda Cima Europea de Educación, organizada por la Comisión Europea, asesoró al Gobierno del Estado de Puebla en México para una reforma de la educación infantil, formó parte de un grupo de trabajo para el Gobierno de España sobre el uso de las tecnologías entre menores y participó en un informe sobre la lectura digital para el CERLALC, de la UNESCO.

Además, es investigadora y autora de varios libros y artículos sobre el tema de la educación, entre ellos Educar en la realidad (10ª edición), sobre el uso de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia, y Educar en el asombro (26ª edición), publicado en ocho idiomas y en 60 países. Su blog lleva más de un millón y medio de visitas, colabora actualmente con el grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra y es articulista para El País.