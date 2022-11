Carmen Moreno presenta en Chiclana ‘Los caballeros las prefieren muertas’

"¿Quién no conoce a Marilyn Monroe? ¿Quién no sabe que se llamaba Norma Jeane? ¿Quién no tiene la certeza de que la cirugía estética pasó por su cuerpo? Pero, ¿conocemos a los hombres que la rodearon, a los que la amaron, a los que la poseyeron hasta la destrucción, los que querían lucir su cabeza como trofeo en el salón de su casa?". Esas son las premisas de las que parte la novela ‘Los caballeros las prefieren muertas’, de Carmen Moreno, con prólogo de Cristina Fallarás, que se presenta este jueves, 17 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Museo de la ciudad.

La actividad, promovida por la Editorial Algaida y por la Delegación Municipal de Cultura, es completamente gratuita, por lo que la entrada será libre hasta completar aforo.

Carmen Moreno, monitora del taller literario de la Escuela Municipal de Artes de Chiclana, es una joven escritora gaditana con una amplia obra poética –desde ‘Plano urbano’ a ‘Elia’-, así como novelas, entre las que figuran ‘Principito debe morir’ y ‘Mala sangre’.

“Marilyn, una de las mujeres más inteligentes que hayan existido, sucumbió por la falta de amor”, afirma Carmen Moreno a propósito de uno de los mayores iconos culturales y sociales del mundo contemporáneo.