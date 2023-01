Cándida Verdier se cae de la lista del PSOE de Chiclana

La secretaria general del PSOE de Chiclana y portavoz del Grupo Municipal, Cándida Verdier, no formará parte de la lista electoral del PSOE a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y, por tanto, finalizará su etapa como concejala del Ayuntamiento de Chiclana tras un periodo de 24 años. “Tras un proceso importante de reflexión, quiero anunciar que no concurriré en la lista del PSOE para las elecciones municipales de mayo, tal y como ya le he comunicado a nuestro alcalde”, manifestó Cándida Verdier, quien recordó que ha dedicado "24 años de mi vida al servicio público, oficio del que me siento orgullosa, y he trabajado codo con codo con grandes profesionales, con grandes personas, de los que he aprendido el amor por lo público, por la capacidad de sacrificio y el tesón que supone estar en primera línea de las decisiones que afectan a todas las personas que habitan en esta ciudad. Como consecuencia de ello, he sido testigo de los cambios que se han producido en Chiclana en este tiempo”.

“En este momento empieza para mí un nuevo capítulo, siempre al servicio de la gente y trabajando para Chiclana, pero ahora de otra manera. Así, voy a continuar trabajando por el bienestar de las chiclaneras y los chiclaneros como secretaria general del PSOE de Chiclana y, por supuesto, de los gaditanos y gaditanas como senadora”, comentó la responsable socialista.

“Quiero agradecer a todas las personas que han confiado en mí durante tanto tiempo, que me han adoptado como una chiclanera más y me han ayudado en este viaje político”, manifestó Cándida Verdier, quien añadió que “también quiero agradecer su cariño y respeto a los ciudadanos y asociaciones de Chiclana durante estos 24 años; a las compañeras y compañeros del partido, que siempre me han apoyado y han tenido paciencia cuando las decisiones no eran de su agrado, trabajando siempre por los chiclaneros y chiclaneras; a los concejales y concejalas de las seis corporaciones municipales, más de 70; al Gabinete de Prensa por su apoyo y profesionalidad para que todo fluya, además de su complicidad y muestras de cariño siempre; a los medios de comunicación; y, por supuesto, a José María Román, nuestro alcalde, que ha confiado en mí durante todo este tiempo y lo sigue haciendo como presidente de mi Agrupación”. Por último, Cándida Verdier destacó que “ahora toca seguir trabajando para que José María Román sea el próximo alcalde de Chiclana”.

Por su parte, José María Román agradeció a Cándida Verdier “su trabajo durante muchos años, su implicación y complicidades para que las cosas avanzaran”. “Muchas veces la gente conoce algunos momentos, pero no todo el tesón y el trabajo que ha venido haciendo durante muchos años, con un compromiso total”, comentó el alcalde, quien recordó que “Cándida seguirá siendo la secretaria general del PSOE de Chiclana, al igual que seguirá siendo senadora, por lo que solo estamos ante la conclusión de su etapa como concejala, pero no de su vida política”. “Hay un capital humano y político muy potente, que lógicamente seguirá a tope en el PSOE de Chiclana, porque Cándida es una pieza muy importante de la Agrupación, al igual que otras muchas personas, porque el proyecto político del PSOE en nuestra ciudad cuenta con muchas personas, tanto militantes como del resto de la ciudadanía”, incidió.

“Tras días sin decir nada, ha llegado el día en el que había que contar esta decisión y, además, donde corresponde, en la Casa del Pueblo”, comentó José María Román, quien insistió en que, “no obstante, vamos a seguir trabajando todos en el proyecto del PSOE para Chiclana. Por tanto, seguiremos siendo ese bloque fuerte y hegemónico que el PSOE supone en nuestra ciudad”.