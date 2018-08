Cambios en la circulación de la calle Paciano del Barco

La Consejería de Fomento y Vivienda inicia mañana lunes las actuaciones encaminadas a la construcción del nuevo apeadero de autobuses en la calle Paciano del Barco, una iniciativa con una inversión de 235.950 euros y que cuenta con un plazo para la ejecución de las obras de cinco meses.

Así, será mañana día 27 cuando se realizará el primer cambio significativo, ya que no se podrá estacionar en el parking junto al campo de fútbol para poder señalizar y realizar la nueva ubicación de las dársenas provisionales de autobuses. No obstante, no será hasta el 3 de septiembre cuando el traslado de tales paradas sea efectivo y cuando los autobuses comiencen a operar desde la zona próxima al campo de fútbol, frente a la ubicación actual. En esos días se implantará el recinto de obra para el futuro apeadero.

Desde mañana no se podrá aparcar en el parking ubicado junto al campo de fútbol

De esta forma, y según ha informado la Policía Local, a partir de las 00:00 horas de mañana lunes 27 de agosto no se podrá aparcar en el parking junto a la fachada del campo de fútbol.

Asimismo, a partir de las 00:00 horas del próximo lunes 3 de septiembre se realizará el traslado de las paradas desde su actual ubicación a la zona del citado parking del campo de fútbol, comenzando entonces a operar los servicios de autobuses desde esta ubicación provisional.

A partir de la entrada en servicio de las dársenas provisionales, se procederá a la implantación del recinto de obra. Asimismo, quedarán habilitados itinerarios peatonales debidamente señalizados que garantizarán el tránsito peatonal por el área afectada.

Cabe recordar que, como comunicó en su día la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, responsable de este proyecto, estas actuaciones responden al calendario de obras establecido entre la Administración regional y el Ayuntamiento de Chiclana, que prevé también una estrecha coordinación con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz con el fin de minimizar el impacto de las obras en la vida cotidiana de la ciudadanía.

En los próximos días, además, se realizará una actividad divulgativa en el entorno de la calle Paciano del Barco para facilitar la adaptación a estos cambios por parte de vehículos y peatones.