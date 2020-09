El delegado municipal de Policía Local y Protección Civil, José Manuel Vera, muestra su indignación “ante la falta de diligencia de la Junta de Andalucía en relación a la seguridad de las playas a lo largo del verano”. En este sentido, el responsable del área recuerda que “ya a principios de verano tuvimos retrasos en la incorporación del personal contratado para el dispositivo de Playas Seguras, sin olvidar que solo nueve de los 50 trabajadores contratados son de Chiclana, mientras que el resto es de fuera”.

Con ello, Vera ha señalado que “el colmo es lo que ha sucedido con los tres vehículos que finalmente nos habían concedido, ya que no había apenas opciones para poder solicitar”, expresa José Manuel Vera, quien destaca que, “a día de hoy, seguimos a la espera de que se nos entregue los dos buggies previstos, que se encuentran aún a falta de matricular, mientras que el patrullero no lo recibimos hasta el pasado 21 de agosto, prácticamente finalizada la temporada alta turística”, añadiendo que “desde la lealtad institucional, hemos permanecido en silencio durante todo el verano, pero no tiene sentido que lanzaran en junio una campaña publicitaria hablando del amplio dispositivo para seguridad de las playas y nos encontremos que, a mediados de septiembre, aún no hayan entregado los dos buggies previstos para vigilar nuestras playas y que el patrullero nos llegara prácticamente terminando el mes de agosto”, critica.

Así pues, el responsable del área incide en que, “sabemos que los trámites administrativos son lentos, pero no nos pueden prometer y anunciar a bombo y platillo que para el inicio del verano íbamos a disponer de tres vehículos para la campaña de Playas Seguras y a estas alturas, con la temporada estival prácticamente finalizada, aún no hayan llegado dos de los tres vehículos. Afortunadamente, el dispositivo formado por Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, con el apoyo de los vigilantes de playas, ha funcionado perfectamente y hemos tenido un verano tranquilo y sin apenas incidentes de gravedad”, recalca.