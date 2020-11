Con el objetivo de ayudar a los establecimientos hosteleros y comercios de Chiclana tras las últimas restricciones aprobadas por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Chiclana ha acordado con los representantes del tejido económico de la ciudad nuevas medidas económicas. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu; el vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero; y el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez.

En este sentido, ante la solicitud planteada por el presidente de la Asociación de Hostelería, el alcalde ha anunciado el no cobro de la tasa de ocupación de la vía pública para aquellos negocios con sillas y mesas en las terrazas correspondiente al mes de noviembre, así como de la basura de los negocios afectados por las restricciones, independientemente de que dichas medidas económicas puedan prolongarse en función de si las medidas adoptadas se mantienen en el tiempo. “Hace una semana Vittorio, en su condición de presidente de la Asociación de Hostelería, me envió una carta pidiendo medidas para el rescate de la actividad económica en general y de la hostelería en particular. De esta forma, he hablado con los representantes del tejido económico y con los responsables municipales de Medio Ambiente y Fomento y, más allá de las medidas adoptadas al principio de la pandemia, que llevaron consigo un desembolso y pérdida de ingresos importante para el Ayuntamiento, ahora tomamos dos nuevas medidas como el no cobro de la tasa de las mesas y sillas en la vía pública durante el mes de noviembre, así como del recibo de la basura”, ha explicado José María Román.

Hay que aclarar que, en el caso del recibo de la basura, al estar dividido el cobro en meses alternativos en función de la localización de los negocios, unos podrán comprobar esta medida en el mes de noviembre y otros en diciembre. “La facturación de la basura y del agua va un mes para la zona de El Lugar y el mes siguiente para La Banda”, ha indicado el regidor chiclanero, quien ha recalcado que “esta medida supondrá que el Ayuntamiento dejará de cobrar en torno a 95.000 euros”. “Debemos incidir en que esta medida se suma a otras actuaciones realizadas en estos últimos meses y que ha provocado que para el Pleno de este mes, que se celebra el próximo jueves, llevemos una propuesta a través de la cual el Ayuntamiento traspasará casi un millón de euros a Chiclana Natural, para compensar en cierta medida la muy importante pérdida de ingresos”, ha explicado.

“Ojalá no se tuviera que tomar nuevas medidas en el futuro, porque eso significaría que la situación se está normalizando, pero tendremos que seguir evaluando en el tiempo las nuevas medidas que tuviésemos que poner en marcha. Todo ello, en función de las acciones que pudiera adoptar el Gobierno de la Junta de Andalucía en relación a las restricciones horarias, aunque las primeras informaciones apuntan a que no se van a suavizar los próximos 15 días”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “seguimos trabajando para ayudar al empleo y a la economía”.

Por su parte, Vittorio Canu ha destacado que, “una vez más, debemos gradecer al Ayuntamiento su rápida respuesta al escrito enviado la pasada semana. Es cierto que, cuanto más cerca es la administración, más rápida es la respuesta y, en este caso, el Ayuntamiento de Chiclana está respondiendo y atendiendo nuestros problemas”. “Es una situación difícil y en la que muchos lo están llevando mal, porque no puede hacer frente a los gastos que tienen”, ha lamentado el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, quien ha añadido que “el objetivo es intentar ayudarnos y esperemos que la situación vaya a mejor, con el objetivo de tener mayor actividad en la Navidad y, en caso contrario, a principios de año”.

“Aquí en Chiclana es cierto que hay cierre de negocios, pero quizás destaca más el cambio de cese de actividad con el objetivo de comenzar el 2021 mejor”, ha comentado Canu, quien ha añadido que “todo ello es posible siempre que tengamos ayuda de las distintas administraciones, que deberían aportar más ayudas directas”.