Desde el Ayuntamiento piden a los asistentes a los conciertos "más previsión y paciencia"

El pasado sábado se produjeron numerosas retenciones en la carretera de acceso al Poblado de Sancti Petri debido a la celebración de uno de los conciertos del Concert Music Festival. En esta ocasión actuaban los artistas Niña Pastori y Antonio Carmona que agotaron todas las entradas al recinto.

Este espectáculo tuvo que posponer su hora de inicio, ya que decenas de personas aún no habían accedido a las instalaciones del evento debido al gran atasco en la entrada.

Según ha señalado el delegado de Tráfico, José Vera, el principal motivo de este problema vial ha sido que "la hora de salida de las personas que disfrutaban ese día de la playa ha coincidido con la entrada del público que iba a disfrutar del concierto. En los anteriores conciertos no nos habíamos topado con este problema debido a que los días fueron más frescos. Siendo el sábado pasado un día magnífico de playa es imposible prever la hora exacta de mayor volumen de vehículos en las zonas de acceso al Poblado".

El edil ha recomendado a todas las personas que asistan a estos conciertos que "se trasladen a Sancti Petri con más antelación. Las personas que llegaron sobre las ocho o las nueve de la noche no tuvieron ningún problema a la entrada, al igual que no hubo ningún problema a la salida. Lo que no aconsejo es que vayan una hora o media hora antes del concierto para evitar estos atascos y si es así mucha paciencia".

Asimismo ha recordado que para acudir a este recinto "hay multitud de posibilidades diferentes según recoge el Plan Estratégico de Tráfico aprobado para la ocasión. Existen autobuses lanzaderas tanto urbanos como interurbanos, se han reforzando los horarios de los autobuses urbanos, hay aparcamientos para ciclomotores y accesos para taxis".