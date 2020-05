El Ayuntamiento de Chiclana y Moneleg, empresa chiclanera dedicada a la instalación de infraestructuras energéticas, trabajarán de forma conjunta con el objetivo de que el mayor número de familias chiclaneras apuesten por el fomento del autoconsumo energético en sus viviendas. De esta forma, de cara a que la ciudadanía pueda acogerse a este servicio de autoconsumo, que supondrá un ahorro económico para las familias, además de una mayor conservación del medio ambiente, desde la administración local se facilitará los trámites administrativos para la instalación de placas fotovoltaicas en los hogares.

En este sentido, se destaca la reciente publicación de la ‘Guía para el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces’ por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, donde se ofrecen las principales claves para fomentar esta tecnología renovable de autoproducción de electricidad, supone un avance en la instalación de placas solares para autoconsumo de electricidad en las instalaciones municipales y hogares de Chiclana. En este sentido, la Agencia Andaluza de la Energía señala en esta Guía, cómo desde el ayuntamiento se puede promocionar el autoconsumo desde una doble vertiente: promoviendo instalaciones en sus propios edificios municipales y como facilitadores de aquellas realizadas por los ciudadanos y empresas del municipio, simplificando trámites administrativos y mediante bonificaciones fiscales.

Asimismo, desde la Agencia Andaluza de la Energía resaltan en esta publicación la necesidad de que administraciones locales revisen sus ordenanzas urbanísticas para hacer efectiva la reciente simplificación normativa efectuada por la Junta de Andalucía, por la que una gran parte de las instalaciones de autoconsumo ya no requerirían de licencia de obras municipales. Así, a través del Decreto-ley 2/2020, la Junta ha modificado la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, habilitando la posibilidad de sustituir la licencia de obras municipal por una Declaración Responsable o Comunicación Previa para aquellas instalaciones que no requieran proyecto edificativo y que se realicen sobre edificios existentes en suelo urbano consolidado, siempre que se ajusten a la ordenación urbanística y que no se superen la altura de la edificación. Esto eximiría a la gran mayoría de instalaciones en autoconsumo en edificios de solicitar licencia de obras, la cual se sustituye por una comunicación previa de obra al ayuntamiento, agilizándose así el procedimiento administrativo y fomentando el desarrollo del autoconsumo en su municipio. Además, otro elemento muy importante a tener en cuenta es la necesidad de contar con un instalador autorizado y formado adecuadamente que asesorará de forma correcta al Ayuntamiento o consumidor interesado, cuestión que llevaría a cabo la empresa chiclanera Moneleg. Esto evitará que haya excedentes de producción o estos sean mínimos y la generación se ajuste al máximo a la demanda eléctrica de los edificios en las horas centrales del día.

Hay que destacar que la energía solar supone un ahorro de más del 40 por ciento en el consumo eléctrico del hogar, además de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la eliminación de emisiones de dióxido de carbono, con una instalación sencilla y ágil y que reduce la factura de la luz. Así, la energía solar fotovoltaica se obtiene de la transformación directa de le energía solar en energía eléctrica a través de estas placas fotovoltaicas. En este sentido, indicar que a finales de 2019, 2.700 consumidores generaban su propia electricidad en Andalucía a partir de energía solar, lo que supone 32 MW (megavatios) en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en la comunidad andaluza.

“El autoconsumo es una realidad y ha venido para quedarse en nuestros hogares y edificios municipales, tal y como tenemos previsto desarrollar con los fondos EDUSI”, ha expresado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha resaltado que “la producción de electricidad para consumo propio, sobre todo si se realiza con energías renovables principalmente fotovoltaica, ofrece beneficios medioambientales a los municipios mediante la reducción de emisiones contaminantes, así como un ahorro energético y económico en la factura eléctrica de los consumidores y el desarrollo de un tejido empresarial asociado a la misma”. “Estamos convencidos de que, gracias a las magníficas condiciones climatológicas que ofrece Chiclana, muchas familias y empresas de la localidad pueden beneficiarse de las magníficas ventajas que ofrece este servicio de autoconsumo energético, por lo que vamos a trabajar para que su desarrollo sea lo más sencillo y efectivo posible”, ha incidido.

