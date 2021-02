Ayuntamiento y vecinos solicitan a la Junta más dinero para atender la demanda de Fermesa y Recreo San Pedro

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido una reunión con los vecinos y vecinas de Recreo San Pedro y Fermesa, encuentro en el que también ha estado el delegado municipal de Vivienda, Joaquín Guerrero Bey. En esta reunión han tratado la demanda de Fermesa y Recreo San Pedro al quedarse fuera de la subvención de barriadas vulnerables convocada por la Junta de Andalucía. “Hace años comenzamos con esta convocatoria de renovación para las barriadas de Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro. Hace pocos días se publicó la resolución provisional, que establecía que los 3,2 millones de euros iban destinado a trece proyectos en la barriada de Caja de Ahorros”, ha explicado el alcalde, que también ha reseñado que “esto ha supuesto que queden fuera los proyectos de Fermesa y Recreo San Pedro. Por ello, esta reunión ha servido para explicar lo sucedido”.

En este sentido, José María Román ha señalado que “esto ha estado asociado a que las bases permitían que cada proyecto llegase a la cuantía que creía necesaria. Al ser estas cantidades significativas, provocaba que en el baremo de puntos los proyectos de menor cuantía quedasen muy por debajo”. “Se ha quedado fuera un conjunto muy importante de vecinos, cuyos proyectos sumaban un total de 1,8 millones de euros. Por ello, el pasado viernes cursé una solicitud a la delegada territorial de Fomento, Mercedes Colombo, solicitando que, conforme a las bases, la Junta pudiese incorporar una nueva cuantía de dinero, como mínimo ese 1,8 millones, que permitiría cubrir el cien por cien de los proyectos presentados, pudiendo así atender a las 511 viviendas incluidas en estos proyectos”, ha señalado.

“Estamos hablando de la colocación de ascensores en estos bloques de viviendas, lo que supone una actuación muy importante para estos edificios en lo que a la accesibilidad se refiere”, ha recordado el alcalde, que también ha incidido en que “el incremento de esta subvención, que permitiría resolver todas las actuaciones, debe ser factible en la medida que, durante casi cada dos semanas, estamos siendo testigos en los medios de cómo se aprueban otros proyectos ITI o como la propia Junta, anunciaba que había devuelto 40 millones de euros de fondos ITI por falta de gasto. Aquí existe un espacio real y útil para gastar el dinero en accesibilidad”.

Ahora, el Gobierno municipal llevará esta propuesta al Pleno ordinario del mes de febrero, “confiando en que sea apoyada por la totalidad de partidos políticos de la corporación. Esto sería un paso importante para seguir avanzando en esta reclamación y contaría con mucha más fuerza al ser apoyada por todos. Además, pediremos una reunión con la propia delegada provincial para que podamos abordar este asunto y, según se vaya resolviendo todo, iremos dando los pasos pertinentes”.

Por su parte, la representante de los vecinos y vecinas, Paqui Guerrero, ha señalado que “sabíamos que era una subvención por concurrencia competitiva, que era difícil llegar a todo, pero teníamos la miel en los labios y nos hemos sentido defraudados, porque era un proyecto ilusionante. No obstante, nuestro lema es ascensores para todos y creemos que poner un ascensor no es una tontería, es una razón de justicia y son 300 familias las que se han quedado fuera”. Por ello, Guerrero incidió en que "vamos a luchar y llegar a donde tengamos que llegar, porque nos afecta a todos y porque tenemos muchos vecinos mayores y con discapacidades, que necesitan este servicio”, ha explicado, pidiendo a toda la corporación municipal que apoye esta propuesta el próximo jueves en el Pleno. Además, opina que no son momentos de confrontación "sino de entendimiento" de todos los grupos políticos para que las reivindicaciones de los vecinos lleguen a buen puerto y se consiga una antigua demanda que se remonta a más de 30 años.