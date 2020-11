El alcalde de la ciudad, José María Román, y el representante de la Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Antonio Peña, han firmado el convenio de colaboración entre ambas partes por valor de 5.000 euros con el objetivo de poner en marcha en la ciudad el proyecto ‘Aprendiendo a decir no, dialogar para prevenir’. En este sentido, tanto el Ayuntamiento como Nueva Luz tienen entre sus objetivos la prevención del consumo de drogas, así como para la rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes, siendo ello el ámbito exclusivo de este convenio y de este proyecto.

Este acuerdo llega para ratificar el interés del Gobierno a la hora de apoyar los asuntos sociales de la localidad y, en especial, de cara a la protección de colectivos que impulsan la integración social y la prevención de las adicciones y otros problemas, que se dan en los contextos familiares. A todo ello hay que unir el apoyo a la creación y mantenimiento de programas de prevención .

En este sentido, el alcalde ha resaltado que “la firma de este convenio tiene que ver con algo muy importante, como es el hecho de seguir trabajando en labores de prevención y eso hace Nueva Luz, ya que realiza una llamada de atención para no bajar la guardia y para no creer que todo está conseguido. Por tanto, esto es un esfuerzo para evitar el consumo de drogas y la drogodependencia”. También ha señalado que “ésta es la mejor forma para conseguir la integración social y una ciudad más segura”. Por ello, ha agradecido a este colectivo “el importante trabajo, porque estas acciones son importantes en los tiempos que corren y no se puede bajar la guardia”.

La representante de la entidad, Paqui Guerrero, ha agradecido al Ayuntamiento y al alcalde “el apoyo constante que dan al programa que desarrollamos. Estamos viviendo momentos muy difíciles, porque las drogas siguen ahí, con el tráfico de drogas y el consumo, que ha aumentado. Por ello, seguimos trabajando con tantos padres y madres que tienen a sus hijos afectado y en prisión. Continuamos con nuestra labor, porque es año de poner en marcha campañas, cuyos proyectos hemos tenido que adaptar por las circunstancias que estamos viviendo”.