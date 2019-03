El Ayuntamiento de Chiclana incide en que asumirá la tasa de tratamiento de basura

El delegado municipal de Hacienda y Medio Ambiente, Joaquín Guerrero (PSOE), ha comparecido ante los medios de comunicación junto a la portavoz del gobierno y compañera de partido, Cándida Verdier, para lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en relación a la tasa de basura del Consorcio Bahía de Cádiz para la Gestión y Tratamiento de Residuos Urbanos de 2016.

En este sentido, Joaquín Guerrero ha reiterado, una vez más, que “los chiclaneros y chiclaneras deben estar tranquilos porque esta tasa no la van a pagar los vecinos de Chiclana. Es un mensaje que ha hemos lanzado en dos ocasiones anteriores, pero ante un nuevo envío de notificaciones a nuestros vecinos sobre la propuesta de liquidación, que no es un recibo, los vecinos de Chiclana no van a pagar nada”, ha incidido el delegado de Medio Ambiente, quien ha aclarado que, “aunque alguien quisiera pagar ahora, no podría de todas formas porque no es un recibo”. Cabe reseñar que las notificaciones proceden del Servicio de Recaudación de la Diputación provincial.

Insiste en que no se trata del abono del recibo y acusa al PP del pago de este tributo

Asimismo, el delegado de Hacienda y Medio Ambiente ha recordado a la ciudadanía que “esta tasa no es nueva, sino que en 2014, con el PP en los gobiernos del Ayuntamiento de Chiclana y Diputación, se decidió que los chiclaneros pagaran de su bolsillo esta tasa de tratamiento de basura”. Añadió que ya en 2014 y ahora en 2019, “el PSOE ha mantenido que esa tasa no le correspondía pagarla a los vecinos. Es más, en 2015 llevamos a Pleno una propuesta para que esa tasa no la pagaran las personas sino el Ayuntamiento directamente, pero no pudo salir adelante porque la propuesta fue rechazada por la oposición encabezada por el PP, de ahí que ahora estén llegando estas notificaciones”.

Joaquín Guererro ha indicado que no queda ahí la cosa, “puesto hemos planteado al Consorcio la posibilidad de compensar los casi tres millones de euros que supone el montante global de la tasa con una deuda del propio Consorcio al Ayuntamiento precisamente de 2016 y que supone cerca de dos millones de euros. Así lo planteamos ayer en la Junta General del Consorcio, que se celebró ayer en Cádiz”, ha comentado el responsable del área, quien ha insistido en que “los vecinos y empresarios de Chiclana pueden estar tranquilos porque no van a pagar la tasa”.

Ha vuelto a recordar que ya se ha solicitado formalmente la paralización del proceso “y hemos planteado que se acepte este acuerdo de compensación de deuda e, incluso la nulidad del proceso, ya que en 2014, momento de la aprobación de la tasa por los gobiernos municipal y provincial del PP, los estatutos del Consorcio de Residuos Urbanos de la Bahía de Cádiz no tenían recogidos las competencias en materia tributaria, financiera y recaudatoria para poder hacer cumplir esa ordenanza”, ha recalcado.

Además, Joaquín Guerrero ha indicado que, “si desde el Consorcio hicieran caso omiso a lo que planteamos desde el Ayuntamiento de Chiclana, solicitaríamos la dimisión del presidente y plantearíamos una alternativa. Sería un caso remoto, pero aunque llegase a ser, en ningún caso van a ser los chiclaneros quienes pagaran esa tasa”.

Por su parte, Cándida Verdier ha reiterado que “se trata de una tasa que aprobó el PP en 2014 para los ayuntamientos de Chiclana, San Fernando y Puerto Real y fue el PSOE el que denunció esa tasa, lo que provocó que desde el Partido Popular se diera marcha atrás y fuera el Ayuntamiento el que asumiera la misma”.