La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases reguladoras de las convocatorias para la provisión de tres plazas de técnico de administración general. En este sentido, en primer lugar se ha dado el visto bueno a las bases que regirán la convocatoria para la selección de estas plazas, mediante el sistema de oposición en turno libre, incluida en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación correspondiente a los ejercicios de 2018 y 2019.

Así, para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir como requisitos tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; estar en posesión del título oficial de licenciado en Derecho, Económicas, Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o nivel universitario de licenciado o grado; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones; no hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad específica prevista en la legislación vigente; así como no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.

Y, una vez presentadas las solicitudes y finalizado el proceso de admisión de las mismas, se llevará a cabo el procedimiento de selección de las personas aspirantes, que se realizará mediante oposición, constando de tres ejercicios todos obligatorios y eliminatorios. Así el primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito un tema extraído al azar durante un máximo de dos horas y un segundo ejercicio, que consistirá en el desarrollo por escrito de tres temas, disponiendo de tres horas para su realización. Además, el tercer ejercicio consistirá en la resolución de uno o dos supuestos prácticos relacionados con el programa establecido.

En este sentido, el delegado municipal de Personal, José Manuel Vera, destaca que, “a las diez plazas de Policía Local cuyas pruebas comenzarán próximamente, otras tres plazas más para el cuerpo, una de ingeniero de caminos, dos de psicólogos y ocho de portero cuidador, se unen estas tres de técnico en administración, que cubrirán plazas vacantes en el Ayuntamiento de Chiclana. De esta forma, se está atendiendo la demanda de las distintas áreas municipales, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”, expresa.