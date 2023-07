El Ayuntamiento de Chiclana rinde homenaje al agente de la Policía Local, José María Romero Posada, tras su jubilación

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento al trabajador municipal jubilado, José María Romero Posada, agente de la Policía Local en incapacidad permanente como consecuencia de la brutal agresión sufrida en marzo del pasado año en un acto de servicio. Un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de Policía Local, José Vera; el jefe de la Policía Local, Juan Carlos Castro; el capitán de la Compañía de Chiclana de la Guardia Civil, Antonio Jiménez; así como familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Durante el acto, José María Román ha destacado que “hoy imponemos la Insignia del Ayuntamiento a José María Romero después de 30 años de trabajo y de unos sucesos que él vivió con una intensidad tremenda y que afortunadamente puede contar”. “En la vida laboral de la Policía Local se supone que nunca va a pasar ningún acontecimiento de este tenor, pero a veces suceden”, ha manifestado el alcalde, quien ha deseado al agente que “disfrute los años que quedan por delante”.

Por su parte, José María Romero Posada ha destacado que “hoy es un día agridulce para mí porque es una jubilación que no me hubiese gustado que fuese así”. “Es verdad que, cuando salimos a la calle a trabajar, no sabemos cómo vamos a regresar”, ha expresado emocionado el agente, quien ha agradecido a sus compañeros de la Policía Local su apoyo durante este tiempo. “Aquí me tendrán siempre para lo que haga falta”, ha recalcado.